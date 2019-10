Un Icare high-tech à la conquête du Soleil

Il fait la taille et le poids des célèbres taxis londoniens et s’apprête à affronter des conditions infernales. Son but: tenter d’arracher au Soleil ses secrets les mieux gardés.

Vendredi matin, dans les vastes locaux du centre d’essai spatial d’IABG, à Ottobrunn, dans la banlieue de Munich, les responsables de l’Agence spatiale européenne (ESA) et les scientifiques présents ne cachaient pas leur enthousiasme, voire leur excitation. «Le bébé», comme le surnomme affectueusement Günther Hasinger, directeur de la science de l’ESA, a réussi tous les tests auxquels il a été soumis. Il est prêt pour le grand voyage. Fin octobre, «le bébé», en fait un satellite d’observation à 1,5 milliard d’euros baptisé Solar Orbiter, sera expédié par avion sur la base de lancement américaine de cap Canaveral. De là, le 6 février prochain, il partira pour une longue odyssée de près de dix ans, à plus de 110 millions de kilomètres de la Terre.

New to #SolarOrbiter? ???????????? Here’s a quick look overview of the mission in our new factsheet ????https://t.co/1iBYUc48mA #WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/6UZEVtECSb — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) October 18, 2019

À destination, Solar Orbiter ne sera qu’à 42 millions de kilomètres du Soleil, là où aucun télescope n’est jamais allé. De quoi prendre des photos haute résolution inédites et réaliser des mesures du Soleil sans précédent, de ses pôles notamment.

Le bouclier thermique créera une ombre derrière laquelle seront cachés les instruments de mesure. Des petites fenêtres qui s’ouvriront par intermittence leur permettront d’étudier le Soleil. @ESA – S. CORVAJA

À la fois présentation à la presse et dernière opportunité de réunir les acteurs des quatre coins du Vieux-Continent qui ont travaillé sur le dispositif, l’événement bavarois était surtout l’occasion de détailler les grandes ambitions de ce mégaprojet. «Nous voulons comprendre comment le Soleil crée et contrôle l’héliosphère et percer les secrets de l’activité solaire, qui connaît des cycles de onze ans mais qu’on ne comprend pas», indique César García, responsable du projet Solar Orbiter à l’ESA.

Nombreuses inconnues

L’héliosphère, c’est cette énorme bulle dans l’espace que crée le vent solaire et qui sera lui aussi analysé. «Le vent solaire est le puissant flux de particules qu’expédie notre étoile depuis sa couronne (ndlr: ce halo lumineux qui se détache du disque lunaire noir en cas d’éclipse). Lorsqu’il atteint la Terre, il crée les aurores boréales», rappelle Milan Maksimovic, directeur de recherche à l’Observatoire de Paris et responsable de l’un des instruments embarqués: celui qui mesurera les ondes électriques et magnétiques de notre astre.

Avec lui, ce sont neuf autres dispositifs de mesure, caméras, capteurs, télescopes et antennes, qui ont été sélectionnés pour analyser le Soleil, son champ magnétique, ses éruptions et son atmosphère sous toutes ses coutures avec un degré de précision jamais atteint.

Certains décortiqueront les caractéristiques du plasma solaire que traversera Solar Orbiter, d’autres étudieront la surface, l’atmosphère et la photosphère du Soleil. Dans le lot figure un projet suisse, développé à la Haute École spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) sous la direction de Samuel Krucker, ancien de la NASA. Le STIX, son petit nom, est un télescope à rayons X. Il sera chargé d’étudier les éruptions solaires à la loupe et d’y détecter les zones les plus chaudes, résume le scientifique.

Autre grand mystère qu’on rêve de lever: pourquoi la couronne solaire, qui fait plus d’un million de degrés, est-elle plus chaude que la surface du soleil, qui ne fait «que» 6000 °C?

Ces températures à peine concevables en attestent, la mission de Solar Orbiter est loin d’une sinécure. A fortiori lorsque l’on sait que certains instruments seront soumis à des températures de près de 600 °C quand les autres, à l’ombre, affronteront – 180 °C. Pour faire face, il a parfois fallu inventer des technologies, même si certaines solutions viennent du fond des âges ( lire l’encadré).

Derrière le Soleil, l’Univers

L’ambitieux projet fait la part belle à la recherche fondamentale, mais le tout répond aussi à des objectifs concrets. Car comprendre les caprices du Soleil permettrait de mieux les anticiper. «Nous pourrions alors protéger nos satellites avant une éruption solaire ou, par exemple, ne pas prévoir de sortie d’astronautes de la Station spatiale internationale», espère Daniel Müller, scientifique du projet Solar Orbiter à l’ESA.

«À plus long terme, il s’agira de protéger les gens que nous enverrons sur la Lune ou sur Mars. La seule façon de pouvoir s’appuyer sur des prévisions météo spatiales fiables, c’est de comprendre la physique fondamentale qu’il y a derrière», renchérit Holly Gilbert, scientifique adjointe du projet Solar Orbiter à la NASA; l’agence américaine participant activement à la mission. Avec un intérêt certain: la sonde américaine Parker Solar Probe, partie l’an dernier, va se rapprocher encore plus du Soleil que Solar Orbiter. Mais elle est aveugle, aucun télescope n’est à son bord. Les deux satellites vont donc conjuguer leurs données et leurs mesures pour offrir à la communauté scientifique une photo du Soleil des plus complètes.

Partant, le Soleil étant une étoile somme toute banale, c’est une meilleure compréhension de ce qui existe ailleurs dans l’espace dont rêvent les chercheurs. «Comprendre le comment et le pourquoi de tout l’Univers», résume, un brin lyrique, Eckard Settelmeyer, directeur Observation de la Terre, navigation et sciences pour Astrium chez Airbus, qui a construit le satellite.

«Grâce à l’ESA, la Suisse joue en Lig ue des champions du spatial»

U La Suisse n’ayant pas d’agence nationale, c’est grâce à sa participation à l’Agence spatiale européenne (ESA) qu’elle peut se targuer d’être une nation active dans l’espace. Chaque année, notre pays verse quelque 180 millions de francs à l’ESA pour être associée à des dizaines de programmes de recherche et développement: des satellites météo, des recherches scientifiques, des lanceurs… Le point avec Renato Krpoun, chef de la division Affaires spatiales de la Confédération.

Quel est l’avantage pour la Suisse d’être partie prenante des missions de l’ESA?

C’est avant tout l’opportunité de participer à des missions de pointe. Grâce à l’ESA, la Suisse joue en Ligue des champions du spatial. Les Universités de Berne et de Genève, par exemple, ont développé des instruments très pointus pour des opérations remarquées, comme l’étude de la comète Tchourioumov-Guérassimenko, la mission d’exploration de la planète Mercure BepiColombo, ou encore Gaia, qui étudie le mouvement des étoiles. Sans oublier le prochain lancement de CHEOPS, une mission conjointe de l’ESA et de la Suisse, dirigée par l’Université de Berne. L’autre grand avantage, cest le retour industriel induit qui figure dans la convention avec l’ESA. L’industrie suisse décroche de nombreux contrats, ce qui permet à nos entreprises de développer des instruments de pointe, des emplois et des compétences. Dans le cas de Solar Orbiter, beaucoup d’entreprises suisses ont travaillé sur le satellite.

Le grand public en a-t-il conscience?

Oui, en partie, grâce à des ambassadeurs tels que Claude Nicollier. Mais une large partie de ce que la Suisse apporte au domaine spatial reste méconnue. Il est difficile de communiquer sur tout ce que l’on fait, des missions partent tous les quelques mois. Et la Suisse y est souvent associée, grâce à des contributions ultrasophistiquées, à l’image d’un sismographe envoyé sur Mars et en partie conçu à l’EPFZ. La Suisse spatiale jouit d’une très belle renommée. Enfin, il ne faut pas oublier que le directeur des sciences à la NASA, Thomas Zurbuchen, et le directeur des lanceurs, Daniel Neuenschwander, à l’ESA, sont Suisses.

Les chercheurs suisses sont inquiets quant à l’accord-cadre avec l’UE, qui pourrait les exclure de programmes de recherche. Partagez-vous cette peur?

L’ESA est une agence intergouvernementale au fonctionnement indépendant. L’accord-cadre avec Bruxelles ne la concerne pas. D’ailleurs, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, restera un partenaire fort, un pilier de l’ESA. E.BZ