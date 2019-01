Pékin pose un engin sur la face cachée de la Lune

La Chine a posé pour la première fois de l'histoire mondiale un module d'exploration sur la face cachée de la Lune, ont annoncé jeudi les médias officiels du pays. Ce succès devrait renforcer les ambitions spatiales de Pékin.

Le véhicule baptisé Chang'e-4 - du nom de la déesse de la lune dans la mythologie chinoise - a aluni jeudi à 10h26 (03h26 en Suisse), précise l'agence Chine nouvelle. Il a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Queqiao, en orbite autour de la Lune, a précisé la télévision publique CCTV.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2