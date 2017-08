La Nasa veut un message pour les 40 ans de Voyager 1

La Nasa appelle le public à fournir des suggestions pour un message qui sera envoyé très loin dans l'espace à la sonde Voyager 1 pour le 40e anniversaire de son lancement. La sonde se trouve actuellement à près de 20 milliards de kilomètres de la Terre. C'est la première fois qu'un objet de fabrication humaine se trouve à une telle distance de notre planète.

Et c'est le premier engin spatial à être entré dans l'espace interstellaire, qui commence selon la définition de la Nasa là où l'influence du champ magnétique du Soleil ne se fait plus sentir.

L'agence spatiale américaine sollicite des contributions via Twitter, Instagram, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Le public votera ensuite pour décider quel message court les Terriens enverront au lointain voyageur de l'espace.

Send 60-character message to the farthest man-made object in space: @NASAVoyager! Submit #MessageToVoyager by Aug 15 https://t.co/MghNOuMbLH pic.twitter.com/VQsWss5VVL