La France prépare une arme antisatellite

Pour faire face à toutes les menaces, la France compte se doter d'un laser capable de mettre hors d'état de nuire les satellites. «Agir, c'est pouvoir neutraliser un satellite», a expliqué Franck Lefèvre à «France Info».

Le dirigeant de l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales) est présent au salon du Bourget avec son organisme. «L'Onera travaille sur une arme laser qui part du sol et vient taper sur le satellite, s'il fait de l'observation il suffit de l'éblouir. On l'empêche ainsi de réaliser sa mission», a précisé le dirigeant.

Le but n'est pas de détruire le satellite. D'autres pays à l'image de l'Inde ou des Etats-Unis ont une autre approche. L'Inde a d'ailleurs dernièrement testé des missiles antisatellites, le soucis étant qu'après l'impact des milliers de débris restent en orbite.