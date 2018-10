L'agriculture bientôt possible sur Mars ?

L'alimentation constitue un défi majeur pour les futures missions spatiales habitées de longue durée. Des hormones végétales permettent d'envisager de pouvoir un jour cultiver des pommes de terre sur un sol extraterrestre, selon des chercheurs zurichois et lucernois.

Etablir des colonies humaines sur la Lune ou sur Mars: c'est l'objectif d'entrepreneurs comme Elon Musk, le fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX. Mais avec une faible gravité et des sols pauvres en nutriments, faire pousser des pommes de terre sur la Lune semble inimaginable. C'était sans compter sur les strigolactones, des hormones végétales.

