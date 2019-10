Des secousses ont été enregistrées sur Mars

Le robot InSight de la NASA, arrivé en novembre 2018 sur Mars, a enregistré de multiples secousses sismiques. L'agence spatiale américaine a mis en ligne mardi deux fichiers sonores de deux secousses datant du 22 mai et du 25 juillet.

Un sismomètre d'InSight écoute depuis le début de l'année le sous-sol de la planète, à la recherche de ses «battements de coeur» afin de découvrir des indices de l'histoire de sa formation. La planète n'est pas morte et «respire» encore de manière ténue, a expliqué le CNES, l'agence spatiale française.

