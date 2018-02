Découverte d'une cité maya enfouie

Le Lidar, une révolution technologique pour l’archéologie

La découverte de la cité perdue a été possible grâce à une technologie récente, le Light Detection And Ranging. Connu pour flasher les automobilistes trop rapides, le Lidar est aussi utile aux archéologues. Il leur permet d’explorer sous un épais couvert forestier grâce à un rayon laser, sans toucher à la flore. Des millions de points sont relevés, filtrés et modélisés en 3D: c’est la photogrammétrie. Les chercheurs simulent alors une déforestation. Le site est cartographié en 3D, permettant aux chercheurs de le visualiser en entier. Cet outil a rendu possibles d’autres découvertes par le passé, comme sur le site d’Angkor, au Cambodge, mais la cité maya est de loin la plus considérable. C’est une véritable révolution, peut-être même le futur de l’archéologie.

C.Q.