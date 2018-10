Cap sur Mercure pour deux sondes spatiales

Cap sur la planète Mercure, «chaînon manquant» pour tenter de percer le mystère de la formation des planètes rocheuses: Ariane 5 doit décoller dans la nuit de vendredi à samedi de Kourou, en Guyane, avec à son bord les deux sondes de la mission BepiColombo.

«BepiColombo viendra comme un chevalier blanc, avec de meilleures données, plus précises», se réjouit Alain Doressoundiram, astronome de l'Observatoire de Paris - PSL. Mais avant d'atteindre l'orbite de Mercure, les deux sondes vont devoir voyager sept ans et parcourir 9 milliards de km.

