Un proche souffre d’échinococcose. De quoi s’agit-il?

L’échinococcose alvéolaire est provoquée par un parasite présent dans l’intestin grêle des canidés, et particulièrement des renards. En Suisse, en fonction des régions, entre 30 et 70% des renards sont contaminés. Leurs déjections contiennent des œufs de ce parasite, qui, s’ils sont ingérés, par exemple par le biais de fruits et de légumes ramassés dans la nature ou dans un potager, peuvent infecter l’être humain. Le corps humain ne faisant pas partie du circuit naturel de ce parasite, la plupart des personnes parviennent à l’éliminer.

Quelques-unes, toutefois, se retrouvent infectées. Les larves du parasite gagnent alors le foie, où elles vont très lentement s’y développer. La maladie, même si elle reste rare, est aujourd’hui en forte augmentation en Suisse. Le temps d’incubation est long et il s’écoule souvent entre cinq à dix ans avant les premiers symptômes. Ceux-ci se manifestent par des douleurs au niveau du foie ou par une jaunisse.

Dans la moitié des cas néanmoins, la maladie est découverte fortuitement, lors d’un bilan sanguin par exemple. Le tissu parasitaire progresse dans le foie à la manière d’un cancer et parfois dans d’autres zones, comme le poumon. Le traitement va consister à retirer chirurgicalement ces foyers parasitaires et sera accompagné d’un médicament antiparasitaire à prendre durant deux ans.

Si la maladie est découverte à un stade trop avancé, la chirurgie ne sera plus possible. L’antiparasitaire sera administré pour bloquer l’évolution de la maladie et devra généralement être pris à vie. Si vous êtes amateur de randonnée, cultivez vos légumes ou êtes propriétaire d’animaux, il convient donc d’être très vigilant. Nous vous recommandons de laver à grande eau tous les légumes, fruits ou champignons que vous pourriez ramasser près du sol, même en ville, et de les consommer cuits si possible. Il est également important de clôturer les potagers pour empêcher les renards d’y pénétrer et de bien se laver les mains après avoir jardiné ou été en contact avec un chien. Ce dernier devra être vermifugé régulièrement.