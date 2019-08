Genève accueille la conférence mondiale de lutte contre les infections

La plus importante conférence mondiale dédiée à la prévention et au contrôle de l’infection aura lieu du 10 au 13 septembre 2019 au Centre international de conférences de Genève. Cette cinquième édition de l’ICPIC (International Conference on Prevention and Infection Control) est un forum unique au monde sur les questions de prévention des infections et de contrôle de la résistance antimicrobienne.

«Malgré les progrès réalisés en matière de contrôle et de prévention des infections, la résistance antimicrobienne demeure une menace à laquelle tous les pays du monde doivent faire face. Le besoin de partager des connaissances et des expériences reste inchangé. L'ICPIC est la plateforme idéale, une opportunité de rencontres et d'échanges pour les professionnels de la prévention et du contrôle de l’infection», expliquent les HUG dans un communiqué.

Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la sécurité des patients, ICPIC souhaite inclure le patient aux débats. Les patients sont donc invités à assister à cette nouvelle édition.