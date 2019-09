Des scientifiques décryptent l’efficacité de deux médicaments contre le VIH

Quelle est réellement l’efficacité des traitements dont bénéficient les personnes atteintes du VIH (virus de l’immunodéficience humaine, qui peut causer le sida)? Une étude menée par des scientifiques genevois, français et camerounais permet aujourd’hui de mieux cerner l’action de deux médicaments phares, le dolutégravir et l’éfavirenz. Une découverte qui a amené l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à réviser ses recommandations de traitement.

«Si ces deux médicaments sont bien connus, ils n’avaient jamais été comparés l’un à l’autre dans les pays à faible revenu», relève Alexandra Calmy, responsable de la consultation VIH/sida aux Hôpitaux universitaires de Genève et vice-doyenne de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, qui a participé aux travaux.

Cette fois-ci, l’étude s’est déroulée au Cameroun entre 2016 et 2018. Une donnée importante, selon le Dr Charles Kouanfack, médecin à l’hôpital central de Yaoundé: «Les essais cliniques menés en vue de l’autorisation de mise sur le marché [des médicaments] sont conduits sur des patients occidentaux. Des hommes en grande majorité, qui bénéficient en outre d’un dépistage précoce et d’un bon état de santé général.» Or, à Yaoundé, les deux tiers des patients «sont des femmes dépistées tardivement, qui ne bénéficient bien souvent que de peu de suivi médical. Les traitements mettent alors plus de temps à agir.» C’est ce qui ressort de l’étude dirigée par Eric Delaporte, professeur à l’Institut français de recherche pour le développement (IRD).

À Yaoundé, 613 porteurs du VIH mais n’ayant jamais reçu de traitement ont été assignés de façon aléatoire à l’une des deux thérapies. La principale différence s’est faite chez les patients pour lesquels le traitement n’a pas véritablement fonctionné: «Le dolutégravir n’engendre pas de mutation de résistance chez le virus et permet donc, en cas d’échec, d’opter pour d’autres traitements, indique le professeur Delaporte. L’éfavirenz a, par contre, déclenché d’importants mécanismes de résistance, ce qui peut s’avérer problématique: les personnes concernées sont ensuite plus difficiles à soigner et risquent en outre de transmettre à d’autres un virus beaucoup plus fort.»

Les résultats de cette recherche, publiés dans le «New England Journal of Medicine», montrent l’importance de telles études dans l’élaboration de recommandations internationales. «Il faut disposer de données représentatives des populations destinataires des traitements dans toute leur diversité, et ne pas sélectionner les personnes incluses dans les études en fonction de critères trop réducteurs», souligne Alexandra Calmy.