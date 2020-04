«C’est fou, depuis le début du confinement, on boit tous les jours. On est en train de vider notre cave!» Natacha et Yvan travaillent chez eux, aux côtés de leurs trois enfants en bas âge. Alors qu’ils ne consommaient jamais en semaine, leurs habitudes ont changé.

«En buvant deux verres en fin de journée, on relâche un peu la pression accumulée», glisse la mère de famille. Comme elle, Jasmine avoue avoir augmenté sa consommation: «Avant, je n’étais pas une consommatrice régulière, mais depuis qu’on est coincés à la maison, c’est minimum deux verres par jour! Un peu comme quand on est en vacances...»

Augmentation des ventes

À l’image de ces deux femmes, de nombreux Genevois interrogés avouent boire davantage qu’avant. Et les chiffres des enseignes de grande distribution interrogées confirment une augmentation des ventes.

«Dans tous nos supermarchés suisses, nous avons constaté une augmentation de la demande de boissons alcoolisées ces dernières semaines, indique Marilena Baiatu, porte parole de la Coop. Cela s'applique à la bière, au vin et aux spiritueux.»

Même son de cloche chez Lidl ou encore chez Nicolas où les ventes ont augmenté de 20% dans certains magasins. «C’est sûr qu’on boit plus facilement un verre lorsque l’on est chez soi que quand on est au bureau, indique Hervé de Seynes, directeur de Nicolas Suisse, mais je pense que cette augmentation s’explique avant tout par la fermeture des bars et des restaurants ainsi que par la fermeture des frontières. Nous observons l’arrivée d’une nouvelle clientèle qui faisait auparavant ses courses en France.»

Apéros tous les jours

Pour Pablo Dedelec, caviste en charge de la vente online chez «le Passeur de vins», ce report de clientèle ne suffit pas à expliquer la hausse des ventes. «On constate clairement que nos clients habituels boivent plus régulièrement qu’avant. On observe une consommation quotidienne de personnes qui, avant, buvaient seulement le week-end ou à partir du jeudi soir. Ils commandent de plus grosses quantités, mais prennent des vins moins chers.»

Boire dès midi

Le spécialiste observe également cette tendance sur les réseaux sociaux. «Sur Instagram et Facebook, il y a un nombre impressionnant de stories et vidéos de gens qui font des apéros tous les jours de la semaine. Certains commencent même à boire de l’alcool à midi, alors qu’ils ne le faisaient pas lorsqu’ils étaient au boulot.»

Cette situation inquiète fortement les professionnels de la prévention. La Fédération genevoise pour la prévention alcool/cannabis et Carrefour AddictionS viennent de lancer une campagne sur Facebook. Un sondage sera également mis en ligne prochainement. «Nous avons aussi écrit aux distributeurs en leur demandant de ne pas faire de promotions car nous savons que ces actions influencent fortement la consommation», indique le directeur Christian Wilhelm. À ce stade, il déplore le manque de réponse des enseignes contactées.

Personnes à risque

Pour ce spécialiste, la situation actuelle peut poser de réels problèmes. «Nous savons tous que l’alcool, même en faible quantité, diminue la capacité à gérer les situations de tension.» Selon lui, l’absence de travail ou sa diminution est également problématique. «Il faut savoir que le monde du travail est un gros régulateur des consommations car les exigences de productivité nous obligent à nous limiter. On sait, par exemple, que la consommation augmente drastiquement à l'âge de la retraite. La situation actuelle est dès lors inquiétante.»

Il pointe deux types de personnes particulièrement à risque: celles qui cachaient leur consommation, car celle-ci pouvait devenir visible et créer ainsi des tensions dans les familles. Et celles qui avaient déjà une consommation à risque (environ 20% de la population) et qui pourraient facilement faire des excès.

Le spécialiste se veut néanmoins rassurant: «Il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille, nous n'aurons pas un problème de santé publique majeur si cette situation s’arrête au bout de trois mois. Du moins pour ce qui concerne les consommateurs modérés.» Il craint tout de même que certains citoyens installent des rituels de consommation quotidiens afin de remplacer l’alcool festif en société.