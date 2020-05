Les prévisions météo souffrent du coronavirus

L'ONU s'est inquiétée jeudi des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les systèmes d'observation utilisés pour prédire les phénomènes météorologiques, tels que les ouragans, en raison notamment de la chute du trafic aérien qui limite la collecte des informations.

C'est sur le Système mondial d'observation de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) que repose l'ensemble des services et produits météorologiques et climatologiques offert par les pays à leurs citoyens.

Habituellement, il y a notamment 30 satellites météorologiques, 200 satellites de recherche, plus de 10'000 stations météorologiques en surface, automatiques ou dotées de personnel, 1000 stations aérologiques (en altitude), 7000 navires, ainsi que 3000 aéronefs commerciaux qui mesurent des paramètres clés relatifs à l'atmosphère, aux terres émergées et à la surface des océans. Ce système transmet les observations recueillies par des instruments au sol, en mer et satellitaires.

#COVID19 is impacting #weather forecasts.

Meteorological measurements taken from aircraft have ????by average 75-80%, and nearly 90% in southern hemisphere. Aircraft used to supply 800,000 observations per day of air temperature and wind