L'astrotourisme, un mot à la mode

Ce 2 juillet 2019, un phénomène naturel d’exception se produira au Chili. A 16 h 39 très exactement, la Lune éclipsera le Soleil. Le jour deviendra nuit sur une bande de 150 kilomètres de large, ce qui couvrira le nord du Chili. Ce ne sont pas moins de 350'000 touristes et passionnés, dont l’astrophysicien vaudois Claude Nicollier et un groupe de seize Suisses, qui sont attendus du monde entier pour admirer cet événement rarissime, car la prochaine éclipse de cet acabit ne se reproduira qu’en… 2165.

L’éclipse totale sera uniquement visible à deux endroits et durant deux minutes et demie: dans le désert d’Atacama, désert le plus aride du monde, et dans la région de Coquimbo, où une dizaine de télescopes dédiés à l’observation ont été installés pour le grand public. Par ailleurs, c’est un véritable commerce qui se déploie sur place avec des animations, des conférences, des colloques et des concours de photographie. Les touristes ont le choix entre plusieurs package autour de cette éclipse solaire.

Le désert d’Atacama. Photo: Pixabay



Le business de l'astrotourisme

Avec des paysages à couper le souffle, notamment le fameux désert d’Atacama au nord et la Patagonie au sud, le Chili est devenu une destination touristique toujours plus populaire. L’an dernier, le pays d’Amérique du Sud a accueilli quelque 5,7 millions de touristes, dont beaucoup sont attirés par les activités astronomiques. Il y a trois ans, le gouvernement a d’ailleurs lancé un plan stratégique pour booster les affaires. Le nord du pays compte donc parmi les meilleurs endroits de la planète pour pratiquer l’astrotourisme et observer le ciel. Pourquoi cela? La région est dotée d’une très faible pollution lumineuse et d’une position géographique d’exception, mais aussi d’installations astronomiques parmi les plus innovantes du monde. En résumé, c’est le pays des «ciels limpides», disent les scientifiques. On y dénombre plus de 300 nuits claires par année. Dans une interview accordée au site spécialisé «RelaxNews», Pablo Lara, directeur de l’observatoire de Mamalluca, qui accueille plus de 60'000 visiteurs par an, explique son succès: «Le boom actuel n’est pas seulement dû à l’éclipse mais aussi à ce que signifie d’avoir les principaux centres de recherche astronomique du Chili.» Son observatoire est situé au cœur d’une vallée, loin de la ville. Il n’y a presque aucune pollution lumineuse. À l’heure actuelle, les quatre circuits de deux heures proposés aux touristes en été et les trois en hiver sont quasiment tous réservés.

Aujourd’hui, le désert chilien d’Atacama est devenu l’épicentre de l’astronomie mondiale. Il concentre près de 45% des observations. Et dès 2020, avec l’inauguration du télescope géant Magellan ou le très grand télescope européen, le Chili et ses nuits magiques devraient représenter 75% des observations astronomiques mondiales. (TDG)