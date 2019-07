En cas d'opération de l'intestin, buvez du café!

Boire du café après une opération à l'intestin favorise son «redémarrage». Une étude menée par l'hôpital cantonal de Baden (AG) le prouve. La consommation de tisanes est nettement moins efficace.

Après une intervention chirurgicale à l'intestin, ce dernier est quasiment paralysé et a besoin d'un certain temps pour fonctionner à nouveau normalement. «Nous avons constaté que l'intestin recommence à fonctionner plus vite, si les patients boivent du café après l'opération, plutôt que des infusions ou de l'eau», explique Antonio Nocito, coresponsable de l'étude, cité dans un communiqué diffusé mardi.

Conséquence, les patients buvant du café après une telle intervention peuvent, en moyenne, rentrer chez eux un jour plus tôt que ceux qui ont bu de l'eau ou des tisanes.

Effet digestif

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont divisé en deux groupes 115 patients opérés à l'intestin. Les uns ont été incités à boire du café. Les autres ont dû boire des tisanes. Résultat: les buveurs de café ont pu se rendre aux toilettes neuf heures avant les buveurs de tisanes. Parmi les premiers, 7% ont pu aller à la selle dans les 24 heures qui ont suivi l'opération. Pour les seconds, cette proportion se limite à 1,7%.

Ce résultat n'est pas surprenant, le café ayant un effet digestif et activant les contractions de la musculature intestinale. La différence entre buveurs de café et buveurs de tisane est même probablement plus grande encore: une partie des buveurs de tisane n'ont pas complètement suivi les instructions et ont bu, en outre, un ou deux cafés, précisent les chercheurs.

En général, il est recommandé de se lever et de se mettre en mouvement le plus vite possible après une opération à l'intestin. Cela aide à réactiver l'intestin. Mâcher un chewing-gum est également indiqué, sauf pour les personnes âgées. Pour elles, boire trois cafés par jour est une bonne alternative. L'étude de l'hôpital cantonal de Baden est publié dans la revue «Diseases of Colon and Rectum». (ats/nxp)