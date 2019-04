Vaccins: idées fausses bien répandues dans l'UE

L'exécutif européen, inquiet notamment de la multiplication des cas de rougeoles (leur nombre a triplé dans l'UE entre 2016 et 2017, pour monter à plus de 1200 l'an dernier, et une trentaine de décès), a publié un sondage Eurobaromètre spécial sur l'attitude des Européens vis-à-vis de la vaccination .«Les décisions individuelles affectent la population de l'UE dans son ensemble», a souligné Jyrki Katainen, un des vice-présidents de la Commission, qui a chapeauté le dossier.

Les vaccins sont «aussi une question de solidarité» à l'égard des populations trop fragiles pour être vaccinées, et par là-même mises en danger par des personnes décidant de ne pas se faire vacciner, a ajouté M. Katainen lors d'un point avec des journalistes. Selon lui, l'Union européenne «est la région du monde avec la confiance la plus faible dans la sécurité et l'efficacité des vaccins».

Ce sondage, réalisé la dernière quinzaine de mars dans les 28 pays de l'UE auprès de 27'524 personnes de plus de 15 ans, montre que 85% des sondés estiment que les vaccins peuvent être efficaces dans la prévention de maladies comme la rougeole, la grippe, l'hépatite, le tétanos ou encore la polio. Mais il met aussi en lumière certaines idées fausses qui circulent.

Effets secondaires

Si dans l'ensemble des 28 Etats membres au moins deux tiers des personnes considèrent que les vaccins sont testés rigoureusement, en moyenne un tiers des personnes (31%) pensent à tort que les vaccins fragilisent le système immunitaire. Et dans 16 pays, au moins la moitié des personnes interrogées affirment que les vaccins peuvent «souvent produire des effets secondaires graves», dont la France (60% des personnes interrogées).

«Il n'y a pas de façon simple de corriger l'information, en particulier dans le contexte des réseaux sociaux», a regretté Jyrki Katainen, même si la cellule de la Commission en charge de la désinformation planche aussi sur les questions de santé. «Plus nous parlons de vaccination et des idées fausses ou de méconnaissance, plus nous avons de chances de faire passer le bon message», a-t-il poursuivi.

Le 12 septembre, un sommet sur la vaccination sera organisé à Bruxelles par la Commission avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon Jyrki Katainen, seuls quatre pays ont atteint le seuil des 95% de personnes vaccinées contre la rougeole: la Hongrie, le Portugal, la Slovaquie et la Suède.

Ces pays se caractérisent notamment par une confiance élevée dans les autorités publiques, souligne un expert européen. Le Portugal possède également un système de dossier de vaccination électronique bien développé qui permet d'envoyer des messages pour les rappels de vaccins, note cette même source. (ats/nxp)