Pangolins et insectes sont les perdants de 2017

C'est un marronnier du WWF (World Wide Fund For Nature): comme chaque année, l'organisation environnementale présente les gagnants et les perdants des espèces animales et végétales menacées pour l'année écoulée. Et pour les premières catégories, ce sont les pangolins qui ont le triste privilège d'occuper le devant de la scène en 2017.

En effet, écrit le WWF dans un communiqué, «aucun autre mammifère au monde n’est autant convoité par les contrebandiers que ce petit animal couvert d’écailles». Alors que son commerce es interdit depuis le début de cette année, de nombreux animaux et produits dérivés sont confisqués par les autorités. Ces 16 dernières années, 1,1 million de ces bêtes ont été négociés illégalement.

Derrière les pangolins, on trouve les insectes volants. «Plus de 40% des espèces d’insectes suisses sont désormais considérées comme menacées, et leur nombre ne cesse de croître», souligne le WWF. «En Allemagne, la masse totale des insectes volants a même diminué de 75% en 27 ans». Le phénomène est inquiétant puisque l'Europe risque ainsi de manquer de pollinisateurs indispensables à l'agriculture.

Éléphants et koalas encore

Viennent ensuite dans ce classement des perdants 2017, des animaux plus classiques: à savoir les éléphants de forêt d'Afrique centrale, dont la situation est dramatique puisque leur nombre a diminué de 66% entre 2008 et 2016, en raison du braconnage surtout. Puis on trouve encore les hippocampes dont les populations en Europe ont baissé de 30% en 10 ans en raison de leur capture accidentelle lors de pêches ou de l'utilisation excessive d'engrais.

Enfin, les koalas restent toujours et encore très menacés. En effet, 80% des ces marsupiaux ont disparu de certaines régions d’Australie depuis les années 1990, en raison du développement humain et la déforestation, notamment des eucalyptus, qui condamne ces animaux à une mort certaine.

Tortues marines et panthère de Perse

Heureusement, il y a aussi des gagnants en 2017. A commencer par les tortues marines dont les populations sont en hausse dans de nombreuses régions. La panthère de Perse suit juste derrière. Sa survie dans le Caucase est incertaine depuis des années, puisqu'il n'y reste que 40 à 60 individus. Mais des pièges photographiques ont permis de découvrir au moins 5 jeunes félins cette année.

Même phénomène avec le dauphin de l’Irrawaddy dans le Mékong. Alors qu'il ne reste que 80 individus dans le fleuve, neuf jeunes ont été aperçus cette année au Cambodge, ce qui laisse augurer d'un bon présage pour la reconstitution (lente) de l'espèce.

Enfin, la loutre, que l'on croyait disparue en Suisse pendant quelques années, fait son lent retour dans notre pays, grâce à une meilleure qualité de l'eau et une meilleure offre alimentaire.

