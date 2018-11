Non, vous ne pouvez pas attraper froid. Mais un virus, oui!

«Atchoum! Mince, j’ai dû attraper froid. L’autre jour, je suis sortie sans veste.» Rassurez-vous, la culpabilité ne vous sera d’aucune utilité pour lutter contre le nez qui coule et la gorge qui gratte. D’autant que, veste ou pas, ce que vous avez attrapé n’est autre qu’un vilain virus. «Il en existe environ deux cents responsables des refroidissements, explique Serge de Vallière, médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire. Ils survivent mieux à des températures basses, c’est pour cela que nous sommes généralement davantage enrhumés pendant la saison d’hiver. Sans oublier que les muqueuses sont fragilisées par l’air qui est plus sec en hiver. Cela les rend plus susceptibles d’être affectées par un virus.»

Y a des virus dans l’air

Bonnet, écharpe, gros pulls et chaussettes en laine ne sont donc d’aucune utilité pour lutter contre ces opportunistes. Seules les règles d’hygiène rudimentaires permettent de limiter la contagion: se laver les mains, ne pas se mettre les doigts dans le nez, éviter le contact avec les personnes malades, entre autres. Les virus survivent longtemps sur tout un tas d’objets, comme les poignées de portes. Les gouttelettes évacuées lors d’un éternuement restent également dans l’air pendant quelques minutes et les virus qu’elles contiennent en profitent pour aller infecter la première personne qui passe par-là.

Mais alors, on n’attrape donc pas froid? «Le corps régule sa température de manière efficace et le froid n’affaiblit pas particulièrement le système immunitaire, poursuit le Dr de Vallière. Se tenir au chaud ou éviter les courants d’air n’a pas beaucoup d’importance.» Et Sébastien Jotterand, président de l’association vaudoise des médecins de famille de préciser: «En réalité, on dit attraper froid à cause du frisson que l’on ressent quand on est en train de tomber malade. Ce dernier est lié à la température du corps qui monte avec la fièvre.» Le froid extérieur a toutefois un rôle à jouer dans la propagation des maladies. En nous maintenant à l’intérieur pour l’éviter, nous nous retrouvons plus facilement en contact avec nos congénères et leurs virus. Rien de tel que les fêtes de fin d’année pour partager un bon repas, de chouettes moments et plein de virus!

Un mode de vie sain

Une fois la maladie installée, aucun traitement ne permet de l’éradiquer. Les médicaments peuvent soulager les symptômes ( lire ci-contre). Et en prévention? «Un mode de vie sain avec une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et sans fumée réduit le risque d’infections avec des virus respiratoires. Il n’existe par contre pas de pilules traditionnelles ou naturelles qui ont prouvé leur efficacité pour prévenir les rhumes, explique Serge de Vallière. Pas même la vitamine C.» Inutile de porter un masque. Sa seule utilité est pour ceux qui sont déjà malades, afin d’éviter la propagation de leur virus vers les individus sains. (TDG)