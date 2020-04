La Classroom «Orientation» permet de préparer sa future formation à distance

Depuis que Manon, 14 ans, élève au Cycle d’orientation (CO) des Colombières à Genève, rêve à son avenir professionnel, sa passion pour le monde animal et les chevaux a pris une nouvelle dimension. Et le cours «Orientation» sur Classroom est devenu un passage obligé, pour elle comme pour tous ses camarades de 10e et 11e degré. La plateforme en ligne lui a permis de mettre à profit l’actuelle période hors école pour affiner son choix et envisager sa future entrée en filière CFC de professionnelle du cheval.

«Les outils de l’École en ligne (EEL) sont précieux pour notre travail d’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur projet professionnel, détaille Lisa Roulet, psychologue conseillère en orientation à l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) à Genève et répondante pour les prestations d’orientation au CO. Ils nous permettent de transmettre toutes sortes d’informations aux élèves, qu’ils soient en phase d’orientation ou sur le point d’entamer une formation professionnelle: tests d’orientation, vidéos de métiers ou témoignages de pros. Mais aussi tout ce dont ils ont besoin pour élaborer leur dossier d’entrée en apprentissage.»

Une aide dont Mika, élève de 10e LS au CO de Drize (GE), a tiré profit pour combler notamment l’impossibilité temporaire d’effectuer des stages. «J’avais déjà une vague idée du métier que je voulais faire. Grâce à ces cours, j’ai pu voir des reportages et des interviews de personnes qui le pratiquent.»

Des parents investis

Outre l’accessibilité facilitée à de nombreuses ressources et la possibilité de contacter facilement les psychologues conseillers en orientation, les outils de l’EEL remettent aussi la question de l’orientation au centre du noyau familial, comme en témoigne la mère de Manon: «Nous avons toujours accompagné nos enfants. Mais, dans le cas de Manon, le travail de la conseillère en orientation a été fondamental, que ce soit en classe ou désormais via Classroom. Elle a réussi à titiller notre fille qui a consulté, d’abord seule, puis avec nous, le site internet www.orientation.ch et celui de la Cité des métiers du Grand Genève pour trouver tous les documents relatifs au CFC qui l’intéressait. En suivant en parallèle la Cité des métiers sur Instagram, on s’est vite rendus compte que les offres de places d’apprentissage se poursuivaient malgré la situation. Du coup, toute la famille s’est abonnée aux publications.»

Un outil complémentaire

Cette nouvelle offre à distance a été mise en place pour maintenir autant que possible les prestations d’orientation aux élèves pendant la période de fermeture des écoles.

«La plupart des élèves jouent le jeu. C’est une belle satisfaction, reconnaît Lisa Roulet. Chacun peut utiliser les outils du cours «orientation» sur Classroom à son rythme, selon ses besoins, avec ou sans l’appui de ses parents.» Ainsi, de nombreux élèves ont profité de cette période d’études à la maison pour se consacrer, par exemple, à la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation et s’ouvrir les portes de futurs stages ou d’un apprentissage.

«Sur l’espace de l’EEL, le cours d’IOSP dispensé par le biais de Classroom, créé par Madame Roulet, s’inscrit dans la continuité de ce qui est dispensé aux élèves durant l’heure de maîtrise par les maîtres de classe», précise Elisa Barras, doyenne et responsable IOSP au CO des Colombières.

Pour la responsable, le contenu du cours est «déjà varié, riche et intéressant. Il va probablement être étoffé dans les prochains jours. Mais, à l’heure actuelle, il répond déjà largement aux objectifs.»

Et de conclure: «L’école à distance, et par extension le cours d’IOSP, devra faire l’objet d’une analyse détaillée afin de faire émerger ses forces et ses faiblesses. Celui-ci ne peut se substituer totalement aux cours en présentiel dans les classes. Néanmoins, il peut devenir un outil complémentaire comme pour les autres disciplines.»