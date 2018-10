L'expédition Tara rentre après 2 ans et demi

Retour au bercail pour Tara. Après deux ans et demi passés à explorer des récifs coralliens dans le Pacifique et à mesurer l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes riches mais menacés, la goélette scientifique rentre samedi au port de Lorient.

Des dizaines de scientifiques de plusieurs nationalités se sont succédé à bord du navire de 36 mètres de long et 10 de large. Son périple de plus de 100'000 kilomètres l'a conduit dans une quarantaine de pays, du Panama au Japon en passant par les îles Samoa, Hong Kong ou encore l'Australie.

Le but de cette mission inédite, partie le 28 mai 2016: parcourir l'océan Pacifique pour étudier la diversité des récifs coralliens et mieux appréhender l'impact du réchauffement climatique sur ces écosystèmes très menacés.

Récifs tristes

«C'est la première fois qu'on va avoir un état des lieux précis de la santé des coraux à l'échelle d'un océan entier», a souligné Stéphanie Thiébault, directrice de l'institut écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), lors d'une conférence de presse sur l'île de Groix.

«On n'a pas de résultats scientifiques» pour l'instant. «Par contre on a observé beaucoup de choses», a expliqué Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara expéditions.

«On a observé des récifs très tristes comme ceux des Samoa, avec des mortalités très importantes et à côté de ça on a des récifs magnifiques», a complété Serge Planes, directeur scientifique de l'expédition, qui parle de «patchwork».

Le petit atoll inhabité et isolé de l'île de Ducie a par exemple souffert d'un fort blanchiment. A l'inverse, l'archipel de Chesterfield, près de la Nouvelle Calédonie, lui aussi préservé d'activités humaines, présente des coraux en très bonne santé. «Au niveau global l'équilibre n'est pas catastrophique, mais on est dans des systèmes très fragiles», qui peuvent vite se dégrader, a-t-il poursuivi.

"In addition to the pressing need for the reduction of greenhouse gas emissions, the Tara Foundation calls for urgent local action to limit direct impacts on reefs," @romaintrouble #TaraPacific pic.twitter.com/VciAqqcpH4