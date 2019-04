Hausse de l'obésité chez les seniors

La commission fédérale de la nutrition va publier en mai des recommandations nutritionnelles concrètes destinées aux personnes âgées, affirment Le Matin Dimanche et la Sonntagszeitung. La raison invoquée est la hausse de l'obésité chez les plus de 75 ans.

Selon une étude de l'EPFZ, un senior sur huit est obèse, alors que cette proportion était d'un sur quinze il y a 25 ans. Dans le même temps, le nombre d'enfants de 6 à 12 ans obèses ou en surcharge pondérale a légèrement diminué.

Selon l'enquête, les plus de 75 ans consomment plus d'alcool de manière régulière et mangent moins de fruits et légumes que les autres. «En matière de sucreries, ils sont aussi en tête de peloton», remarque dans les journaux la nutritionniste Béatrice Conrad. (ATSnxp)