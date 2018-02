Finis, le mercure ou la cocaïne pour soigner les yeux

Pauvreté et exclusion

Avant l’ouverture de l’Asile des aveugles à Lausanne, les personnes ayant des problèmes de vue avaient peu de perspectives de vie. Elles étaient condamnées à la pauvreté et à l’exclusion. L’Asile des aveugles s’ouvre en 1843 sur l’impulsion d’Elisabeth-Jane de Cerjat, une Anglaise établie à Lausanne, de Frédéric Recordon, un ophtalmologue vaudois formé en Allemagne et en France, et de William Haldimand, un banquier anglais propriétaire d’une propriété au Denantou. «La vocation communautaire et charitable de l’asile était au centre des préoccupations de l’époque, explique Vincent Castagna, directeur général. Le but n’était pas uniquement de soigner les aveugles, mais aussi de s’en occuper, de ne pas les laisser dans la rue.» Une vocation toujours présente via les différentes actions menées par la fondation: aide au développement, à l’apprentissage, soutien aux familles et réinsertion, entre autres.

Aujourd’hui, la fondation gère l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin («le vaisseau amiral»), deux EMS, le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue et un service social de réadaptation. Elle compte 660 collaborateurs et a un partenariat académique avec le CHUV et l’UNIL.