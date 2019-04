Batterie recyclable pour voitures récompensée

Le Grand Prix du 47e Salon international des inventions de Genève a été décerné à la société GRST Holding Limited de Hong Kong pour sa batterie pour voitures recyclable. Réalisée en lithium, cette batterie ne produit aucune pollution de sa construction à son recyclage.

«C'est une véritable révolution dans le monde de l'énergie électrique stockée, en particulier pour les véhicules», indiquent les organisateurs dans un communiqué diffusé vendredi soir. La batterie au lithium développée par GRST remplace le liant chimique habituel par de l'eau.

Elle est également plus performante et moins coûteuse que les batteries au lithium actuelles et est complètement recyclable. Les composants, tels que les cathodes, sont récupérés et réutilisés, alors que le corps de la batterie en fin de vie est soluble dans l?eau sans résidus polluants.

Le Salon international des inventions a par ailleurs récompensé une soixantaine d'autres inventions parmi le millier de nouveautés présentées. Cette manifestation, qui réunit plus de 800 exposants, se prolonge jusqu'à dimanche à Palexpo. (ats/nxp)