5 conseils pour être moins fatigué le matin

1 – S’y mettre progressivement

L’objectif? Environ 7 heures de sommeil par nuit, et interdiction d’appuyer sur le bouton snooze! Si on veut se sentir frais comme une rose à 5 h 30 du matin, il va falloir fermer les yeux à 22 h précises la veille, histoire de ne pas finir épuisé et démoralisé d’emblée.

Il ne serait pas sage, toutefois, de reprogrammer son réveil trop brusquement: lorsqu’on a l’habitude de dormir jusqu’à 7 h, une sonnerie stridente à 5 h du matin prend facilement des airs de torture. Avancez l’heure du réveil de dix minutes par jour. Le cerveau ayant besoin de 21 jours pour assimiler une nouvelle habitude, il serait dommage de bouleverser notre horloge interne ou de se sentir exténuée toute la journée. Pour Leo Barbauta, créateur du site Zen habits, la méthode graduelle est la technique la plus efficace et nous évite d’abandonner notre bonne résolution au bout de deux jours seulement.

2 – Se réjouir du lendemain

Avant d’éteindre la lumière, le soir, on réfléchit quelques instants aux événements réjouissants qui nous attendent le lendemain. Il y en a forcément un, même s’il est tout simple! Les nouvelles céréales achetées pour le petit-déjeuner, ce cours de yoga qui va nous faire un bien fou, un repas entre copines… et toutes les petites activités agréables dont ce réveil précoce va nous permettre de profiter. Ces pensées nous boosteront, si bien que la sonnerie deviendra légèrement moins douloureuse. En effet, ainsi que le souligne Leo Barbauta dans le journal britannique The Independent, attaquer la journée avec un sentiment de gratitude peut nous aider à nous lever du bon pied, sans même avoir envie de compter les heures qui nous séparent des retrouvailles avec la couette. C’est prouvé: le cerveau humain n’est pas capable de ressentir simultanément l’énervement et la gratitude. Le choix est facile, non?

3 – Quitter le lit tout de suite

La tentation est forte, mais c’est toujours une mauvaise idée de traîner au lit après la sonnerie du réveil. Les minutes de sommeil gagnées seront forcément de mauvaise qualité et rendront la séparation avec le matelas d’autant plus déchirante. On change nos habitudes petit à petit, en ouvrant immédiatement les volets, par exemple. À ce moment-là, on se souvient de tous les événements positifs qu’on a notés la veille… à commencer par le petit-déjeuner qu’on a maintenant le temps de préparer!

4 – Ne PAS scroller!

Bien qu’extrêmement difficile à déraciner, ce réflexe matinal peut gâcher notre humeur des heures à venir. Ainsi que la psychiatre Nikole Benders-Hadi l’expliquait au site Elite Daily, «allumer immédiatement son téléphone au réveil peut rendre notre début de journée plus propice au stress et nous donner la sensation d’être totalement débordés». Voilà qui nous donne surtout envie de nous recoucher tout de suite!

Notre conseil pour y résister? Jeter un rapide coup d’œil à l’écran, afin de s’assurer qu’on n’a manqué aucune urgence, ni demande en mariage (nous ne sommes qu’humains, après tout!). Ensuite, sans déverrouiller l’appareil, on le repose sagement sur la table de nuit pour filer à la salle de bains, sans lui. Au bout d’une semaine, cet exercice deviendra beaucoup plus facile. C’est promis!

5 – Boire un verre d’eau

Une fois debout, occupée à maudire notre satané réveil (et l’article qui nous a encouragée à l’enclencher à cette heure indue), on se sent tout sauf fraîche. Pas de panique, il existe un remède tout simple: se réhydrater, en buvant un verre d’eau plate (avec un peu de jus de citron, pour encore plus d’effets), qui réveille l’organisme en douceur. Un shot de jus de gingembre, accompagné d’un peu de jus de pomme, peut également produire l’effet d’un véritable coup de fouet. Et en cas de détresse, il nous reste notre plus fidèle arme de secours: le café, évidemment!

D'autres techniques

Se réveiller en musique: on choisit quelque chose de joyeux et d’énergique.

Écouter un podcast intéressant: celui que vous brûliez de lancer, la veille, au moment de vous coucher.

Se tourner vers l’être aimé, qui ronfle juste à côté. Le réveil précoce permet également de s’adonner à des activités autres que la méditation et le yoga…

Prendre une douche froide, pour un coup de fouet assuré, une circulation sanguine relancée et un système immunitaire boosté. Le supplice en vaut la peine!

Le grand classique: poser son réveil de l’autre côté de la pièce, afin d’être obligée de se lever pour l’éteindre.

Se dire qu’on dormira le week-end. Une étude suédoise stipule en effet qu’une grasse matinée en fin de semaine augmente notre espérance de vie. Et ça, il ne va pas falloir nous le répéter deux fois!

