L'éditorial – Sauvons nos bistrots

2G oblige, il n’est désormais plus possible de passer par la case du test Covid pour s’attabler au restaurant. Au grand dam d’un secteur qui voit sa clientèle fondre comme neige au soleil. «Réjouissez-vous, vous auriez pu être contraints de fermer», leur assène-t-on. Oui, mais entre ouvrir à perte et fermer avec des aides économiques, le calcul est vite fait.

Abo Covid-19 Télétravail et 2G, nouveau calvaire des restaurateurs Aujourd’hui, tenir la barre d’un restaurant ou d’un café nécessite de naviguer à vue. Les patrons ont connu les fermetures, les restrictions et les pertes de chiffres d’affaires. Ils ont découvert les mots RHT, cas de rigueur et de nombreux formulaires. Ils ont investi pour protéger les uns, distancer les autres, livrer à domicile, chauffer les terrasses, contrôler certificats et identités. Le tout avec un personnel manquant qui a goûté à une nouvelle vie loin des horaires contraignants de la restauration. Inévitablement, les restaurateurs ont un peu l’impression d’avoir tout donné, sans être vraiment remerciés.

Il n’est pas question d’ériger le secteur comme seule victime d’une crise sanitaire qui n’en finit plus. Mais bien de rappeler que, s’il doit être utilisé comme levier pour pousser les réticents à la vaccination, il est essentiel que Cantons et Confédération lui viennent en aide, concrètement et rapidement. Il y va de la survie de notre économie. Et de nos tables préférées.

