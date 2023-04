Stations de ski à la peine – Sauvetage d’un téléski grâce à la pratique du VTT Destiné à être démantelé, un téléski du Jura bernois acheminera également des passionnés de deux-roues. Cette initiative est la première du genre en Suisse.

Le téléski des Orvales, à Malleray sur la commune de Valbirse, a pu être sauvé grâce à la création d’un bikepark (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un téléski utilisé pour la pratique du VTT a été inauguré samedi à Valbirse, dans le Jura bernois. Cette installation permettra de sauver le téléski d’Orvales qui était voué au démantèlement en raison du manque de neige.

Pour l’association Bikepark Valbirse, il s’agit là d’une première en Suisse. Grâce à l’engouement que ce projet a suscité et aux soutiens des bénévoles, il aura fallu moins de six mois pour remettre à neuf un téléski qui devait être démonté et pour construire trois pistes de VTT, indiquent les initiateurs du projet.

Le téléski est destiné d’abord aux passionnés de deux-roues même s’il pourra toujours acheminer des skieurs sur les pistes. Le manque de neige à cette altitude, soit moins de 1000 mètres, permettra des ouvertures sur une saison plus longue. Grâce à une sangle de retenue, les vélos peuvent être tractés par les archets.

Grâce à la transformation du site en bikepark, le téléski tournera hiver comme été. Le coût du projet s’élève à demi-million de francs. C’est en 2020 que la commune de Valbirse avait annoncé vouloir renoncer à continuer d’exploiter le téléski des Orvales.

ATS

