Planète Réseaux - Sauvera-t-on le soldat média en février?

La REMP (Recherches et études des médias publicitaires) fournit de précieuses informations sur les médias suisses subdivisés en deux marchés: celui du positionnement des titres de presse à travers les usages et comportements des utilisateurs et celui des annonceurs. Le premier se porte mieux du fait du basculement numérique plutôt réussi pour la plupart des titres, l’augmentation du nombre d’abonnés payants en ligne et une certaine lassitude des fake news véhiculées par les réseaux sociaux. Le second va toujours plus mal en raison de la fuite structurelle des annonces vers les plateformes en ligne et de l’impact conjoncturel de la pandémie.

La presse d’information a démontré durant la pandémie de Covid-19 toute l’importance de la qualité des sources et du travail de journaliste. Le récent Prix Dumur qui a récompensé le régional valaisan «Le Nouvelliste» souligne une particularité toute helvétique: l’existence des titres de presse représentatifs de la diversité des citoyennes et citoyens, attentifs à refléter la pluralité des opinions, à l’écoute des préoccupations des PME et PMI qui forment la colonne dorsale de l’économie de ce pays, bref, des médias de proximité plus qu’utiles, nécessaires.

Et pourtant, le 13 février 2022, il est à craindre qu’une majorité des votants de ce pays ne rejette le paquet de mesures de soutien aux médias, pour un total plutôt modéré de 151 millions de francs et pour une période de temps restreinte. Pour quelles raisons? Avant tout parce que la droite (UDC, PLR) affirme que la nouvelle loi fédérale sur l’aide aux médias en ligne (30 millions) est une aide directe qui va à l’encontre des principes d’indépendance des médias. Quelle bizarrerie sachant la dépendance du service public SRG/SSR, lié aux autorités par la loi sur la radio et la télévision, par le biais de son financement par une redevance obligatoire. Cela ne contrevient pas à l’indépendance éditoriale du service public qui y est farouchement attachée. Dans les faits, la neutralité des médias historiques à l’égard du pouvoir fait contrepoids à la logique marchande des réseaux sociaux, si aisément manipulables, et dont les pseudo-influenceurs sont si facilement corruptibles.

Le «bon vieux temps» des titres de presse dits d’opinion, caractéristiques des lignes éditoriales ayant prévalu durant une bonne centaine d’années avant l’émergence de la presse d’information généraliste, est révolu. La presse partisane a aujourd’hui davantage besoin de pages Facebook & Cie que d’analyses ou commentaires critiques. Le comité de soutien au train de mesures en faveur des médias, fort maladroitement intitulé «La liberté d’opinion», doit s’interroger sur le sens de ses éléments de langage et sur sa campagne en faveur du oui auprès des centristes encore hésitants. Il s’agit de leur tenir un langage de vérité. Non, il ne s’agit pas de sauver le soldat média d’opinion! Les réseaux sociaux, la presse gratuite, les magazines et nombre de supports en ligne véhiculant des contenus de divertissement sont biberonnés à l’opinion.

En revanche, comme l’ont démontré les lectrices et lecteurs se réappropriant les médias de proximité, le besoin en information conçue par des journalistes crédibles parce que rigoureux est plus d’actualité que jamais. Si personne ne remet véritablement en question l’aide indirecte, soit un abaissement du prix de la distribution des journaux imprimés (loi sur la poste) qui passerait de 50 à 120 millions, ce sont ces quelque 30 millions d’aide transitoire qui risquent de faire tout capoter. Parce qu’ils incarnent une vision surannée du lien entre politique et médias. Les conséquences du rejet seraient alors doubles: à court terme, des restructurations dans les groupes de médias, régionaux comme d’envergure nationale, et à moyen terme la disparition en Suisse des derniers médias indépendants de proximité.

Dr Philippe Amez-Droz, Chargé de cours au Medialab, Université de Genève.

