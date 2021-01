Préservation du patrimoine – Sauver un papyrus égyptien: mode d’emploi La restauratrice Florence Darbre s’attaque à la préservation d’un exemplaire du «Livre des Morts» datant de 1000 av. J.-C., fleuron de la collection Martin Bodmer. Pascale Zimmermann Corpataux

Ce «Livres des Morts» ou «Livre pour sortir au jour» est une œuvre d’art exceptionnelle, un des trésors de la collection Martin Bodmer. PIERRE ALBOUY

Sur l’immense table de bois, un appareil ressemblant au périscope d’un sous-marin garde à l’œil un long carton plat. Sous le bristol, un objet mystérieux. Nom de code: PB101. Soulevant délicatement la protection par les coins, Florence Darbre dévoile une petite merveille qui, enfouie dans les sables du désert égyptien, a traversé 3000 ans pour atterrir tout en douceur entre les mains de la restauratrice en chef de la fondation Bodmer.

PB101 est un papyrus antique acquis dans les années 30 par le collectionneur Martin Bodmer et devenu l’un des fleurons de sa formidable collection de 150 000 titres abritée à Genève. Le document doit aujourd’hui être restauré, afin de traverser sereinement les décennies à venir. Ce travail de bénédictin, financé grâce au soutien d’un mécène (Optima Climatisation), devrait prendre à Florence Darbre plus ou moins un an et stopper la dégradation du manuscrit. Celui-ci sera aussi en parallèle étudié sous toutes les coutures par des égyptologues.