Lettre du jour – Sauver la liberté et les emplois Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE/Laurent Gillieron

Genève, 16 janvier

Depuis des semaines, le ton sur lequel le Conseil fédéral s’adresse au peuple est de plus en plus désagréable. Aujourd’hui, il est devenu inadmissible. Comme partout en Europe, il prend la population pour des sujets. Or, en Suisse, le peuple n’est pas sujet mais souverain et c’est là toute la question.

Je suis une femme de plus de 80 ans en mauvaise santé, mais je ne me laisserai pas faire par des tyranneaux de village. Dans ma famille, nous avons toujours été à gauche et fiers de l’être. Pendant la guerre, mon père et mes deux oncles résistants ont été déportés par les nazis, seul mon père est revenu.

Il m’a laissé un principe absolu: «La liberté est le bien le plus précieux, elle est bien plus importante que notre vie, c’est pour cela que nous nous battons.» C’est ce principe que le gouvernement met en péril.

Son but est de nous protéger, nous les malades et vieux. Ma génération est devenue celle de personnes égoïstes qui veulent vivre trois, cinq, ou dix ans de plus à tout prix. Personne ne s’intéresse à l’avenir des jeunes, seule compte la santé.

Les médecins et la pharmaceutique, obsédés par l’argent, l’ont bien compris et n’ont plus qu’une idée en tête: transformer la société en un immense hôpital qu’ils pourront diriger.

J’appelle tous les jeunes à la révolte: n’acceptez plus les mensonges, les lois et règlements antidémocratiques, sauvez maintenant votre liberté et vos emplois.

Quant à moi, je ne me laisserai pas enfermer, je ne mettrai pas de muselière. Si je meurs, je mourrai la tête haute en femme libre.

Marie Meyi