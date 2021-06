Tournoi de Wimbledon – Sauvé par le sort, Roger Federer tâtonne encore Le «Maître» a profité de l’abandon d’Adrian Mannarino pour lancer son 22e Wimbledon. Quels enseignements derrière le coup du sort? Mathieu Aeschmann

Adrian Mannarino à terre. Un coup du sort pour le Français, une bénédiction pour Roger Federer. AFP

Le grand retour de Roger Federer sur le Centre Court de Wimbledon s’est brutalement conclu hier sur un coup du sort rare et cruel. Certains voudront voir dans la malheureuse glissade d’Adrian Mannarino un sursis miraculeux, d’autres un coup de pouce du destin.

Le temps et les matches trancheront. En attendant, il ne reste que l’injustice subie par le Français, dominateur mais battu à cause d’un appui qui se dérobe et d’un genou qui lâche (6-4, 6-7, 3-6, 6-2, ab.).

«Cela prouve qu’un seul point peut changer un match, une saison, voire une carrière. Adrian méritait de gagner aujourd’hui, il était le meilleur joueur sur le court.» Les mots de Roger Federer, à chaud quelques secondes après l’abandon de son adversaire, témoignent d’un double choc: celui d’être passé très près de la défaite et celui de s’être sauvé de la pire des manières.