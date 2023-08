Tournage à Martigny – «Sauvages!» La nouvelle merveille de Claude Barras Le réalisateur de «Ma vie de Courgette» redonne vie à des marionnettes dans une fable écologique en salle l’an prochain. On a assisté à cet incroyable travail de fourmi. Christophe Pinol

«Sauvages!» est l’épopée de deux enfants, Kéria et Oshi, et d’un bébé orang-outan dans la jungle de Bornéo. Yvain Genevay / Tamedia

Une tête bien ronde, de grands yeux et des oreilles démesurées, le tout planté sur un corps de latex et de silicone… Pas de doute: on retrouve bien là le style des personnages de Claude Barras et de son premier film, «Ma vie de Courgette», couronné en 2017 de deux César et nommé à l’Oscar du meilleur film d’animation. Nous sommes sur le tournage de son nouveau long métrage, «Sauvages!» à Martigny, dans l’ancienne usine Panoval. Et si les personnages ont un air familier, les décors, eux, sont aux antipodes. Finies les salles de classe du foyer qui accueillait Courgette, les nouvelles marionnettes prennent cette fois place dans une jungle luxuriante, peuplée d’oiseaux exotiques, de panthères sauvages et d’arbres magiques.