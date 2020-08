Avant le derby décisif pour Sion – Sauthier: «Servette n’est pas en vacances!» Le capitaine assure que les Grenat ne faciliteront pas la tâche aux Valaisans, menacés de finir barragistes contre Vaduz. Daniel Visentini

Servette a un dernier match à jouer et ne laissera pas Sion s’imposer au Stade de Genève. «Un derby, ça se gagne», assure le capitaine Sauthier. ERIC LAFARGUE

Avec ce maillot vintage sur le dos, qui reproduit celui des premiers Servettiens du XIXe siècle, Anthony Sauthier aura fière allure ce soir au Stade de Genève. Comme tous ses coéquipiers, il a conscience de porter une part de ces 130 ans d’histoire que fête le Servette FC ce soir.

En face, le FC Sion, ennemi intime, ne vit pas dans cette légèreté. Les Valaisans ne sont plus maîtres de leur destin, si Thoune s’impose à Zurich, ils devront sauver leur peau en Super League via un barrage périlleux contre Vaduz. Dans l’idéal, il faudrait aux Sédunois une victoire contre Servette, en espérant donc que Thoune n’en fasse pas autant. Ou alors un nul et une défaite des Bernois. On pourrait croire la chose possible, face à un Servette déjà européen, qui ne prendra pas le moindre risque avec ses joueurs.

Imeri ménagé

Des neuf absents de vendredi soir à Lugano, Alain Geiger en récupère trois seulement: Routis, Sasso et Ondoua. Schalk, Kyei, Cespedes, Tasar et Alves sont blessés., tandis qu’Imeri sera ménagé.

«Mais Servette n’est pas en vacances, avertit Sauthier. Malgré les circonstances, il y a cet hommage aux 130 ans du club. Et puis, cette fierté pour la saison effectuée. Je n’oublie pas d’où l’on vient, toutes ces années de galères. Nous sommes aujourd’hui de retour en Super League, avec une quatrième place synonyme d’Europe à la clé, c’est magnifique et mérité. Parce qu’on l’a fait en passant par le jeu. Alors il faut se montrer digne de tout ça pour ce dernier match de la saison.»

Pas de cadeau

Et même si cela doit pousser Sion en barrage. «Si Sion se retrouve barragiste au coup de sifflet final, ce ne sera pas sur ce seul match contre nous que cela se sera décidé, rappelle Sauthier. Ce que Sion a fait de juste ou de faux, ce n’est pas mon problème. Tout ce que je sais, c’est qu’un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, comme on dit.» Le ton est donné à quelques heures du verdict pour Sion.