Genève – Satigny chasse ses voitures ventouses. Des usagers galèrent La durée de stationnement est plafonnée à trois heures dans tout le village. Les résidents sont redirigés vers le domaine privé, le centre commercial ou le P+R. Marc Moulin

Lui qui utilisait sa voiture le moins possible, le voilà tenu de la déplacer sans cesse pour ne pas cumuler les amendes. Habitant de Satigny, Éric est perplexe face aux mesures récemment instaurées dans le village pour y réguler le stationnement. Depuis cet été, on ne trouve plus dans les rues une seule case qui ne soit pas limitée à trois heures (voire moins) durant la journée, alors que la durée était libre jusqu’ici.