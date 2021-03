Après Bismuth, voilà Bygmalion – Sarkozy déjà de retour au tribunal Malgré un probable renvoi du procès pour cause de Covid, Nicolas Sarkozy se retrouve à nouveau devant les juges pour l’affaire Bygmalion, un dossier qui ravive les plaies de la droite. Alain Rebetez, Paris

L’arrivée de Nicolas Sarkozy à Villepinte, en mars 2012, un des 44 meetings organisés pour sa campagne. La musique couvrant son entrée avait été spécialement composée pour lui. KEYSTONE

«En politique, tu sais très bien que les mecs, ils ne regardent jamais l’argent. Le président veut un truc, on le fait […], peu importe ce que ça coûte.» Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de campagne de Sarkozy en 2012

À peine plus de deux semaines après avoir été condamné pour corruption et trafic d’influence dans ce qu’on appelait l’affaire Bismuth, jugement contre lequel il a d’ores et déjà fait recours, l’ancien président Nicolas Sarkozy se retrouve à nouveau, ce mercredi, devant une chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. Il comparaît dans ce palais où il commence à avoir ses habitudes pour un procès qui traite cette fois-ci de «financement illégal de campagne électorale» et dans lequel il encourt une peine maximale d’un an de prison et 3750 euros d’amende. Treize autres accusés seront à ses côtés.