On vote aussi en Suisse – Sarah Jollien-Fardel est la «Préférée» du Goncourt Suisse Les étudiants de 8 universités suisses, dont pour la première fois l’UNIL, ont choisi leur livre lauréat parmi la sélection du prestigieux prix. Caroline Rieder

Sarah Jollien-Fardel a déjà remporté le Prix Fnac avec «Sa préférée». © Joachim Sommer

Depuis huit ans, des étudiants suisses se penchent sur les romans sélectionnés pour le Prix Goncourt, et élisent leur préféré dans ce qui constitue le «Choix Goncourt de la Suisse». Cette année, c’est justement «Sa préférée», de Sarah Jollien-Fardel, qui l’emporte. Le nom du livre lauréat a été annoncé ce mardi à la Résidence de France à Berne, en présence des plus de 70 étudiants suisses participant au jury et de Camille Laurens, membre de l’Académie Goncourt.

Cette année, l’Université de Lausanne participait pour la première fois, avec sept autres universités et hautes écoles du pays. Le jury a salué «un roman puissant sur l’appartenance à une terre natale, où Jeanne, la narratrice, n’aura de cesse de revenir, malgré son enfance gâchée, malgré sa colère, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de n’avoir su la protéger de son destin».

Sarah Jolien-Fardel rejoint notamment Mohamed Mbougar Sarr, Lola Lafon ou Louis-Philippe Dalembert, distingués lors des précédentes éditions. Elle sera invitée au printemps 2023 pour rencontrer le jury étudiant qui l’a sélectionnée.

Le roman de la journaliste et auteure valaisanne Sarah Jollien-Fardel n’a pas attendu cette occasion pour créer la sensation tant en Suisse qu’en France. L’auteure a d’ailleurs entamé un marathon de rencontres pour le Goncourt des Lycéens, qui sera remis le 24 novembre à Paris. Elle est par ailleurs en lice pour le Prix des lecteurs de la ville de Lausanne et sera en rencontre dans ce cadre ce samedi 12 novembre à Lausanne. La rencontre est complète, mais on peut toujours tenter sa chance sur la liste d’attente sur www.lausanne.ch/prixdeslecteurs.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

