À plus de deux mois des JO – Sarah Höfflin est prête à poursuivre son show dans les étoiles La Genevoise, qui vient de terminer deux fois deuxième en Coupe du monde, a décollé pour les États-Unis en pleine confiance. Mais avant d’aller défendre son titre à Pékin, elle garde les pieds sur terre. Christian Maillard

Deuxième à Stubai, le 20 novembre, Sarah Höfflin a mis beaucoup d’amplitudes dans ses sauts. De quoi aborder sa saison se manière très sereine. KEYSTONE

Depuis qu’elle a touché les étoiles en Corée du Sud avec son «switch double neuf», Sarah Höfflin a beaucoup de peine à quitter son petit nuage, là d’où on ne redescend jamais tout à fait. À 30 ans, la princesse de Plainpalais a toujours autant de plaisir à voltiger dans les airs avec toutes ces petites jeunes à ses trousses qui la poussent à se surpasser. «Ce titre olympique m’a ouvert en effet de nombreuses portes et offert pas mal d’opportunités avec des sponsors, mais cette notoriété n’a pas changé le regard des autres compétiteurs, sourit la championne olympique de slopestyle de PyeongChang. Ce n’est pas parce qu’on gagne une fois les JO qu’on va tout rafler derrière. Je dois continuer à me battre et m’entraîner pour rester à ce niveau aujourd’hui…»