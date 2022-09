Assurance maladie plus chère – SantéSuisse pointe les coupables de l’explosion des primes Les assureurs estiment que le système de santé ne sera plus finançable si on n’agit pas immédiatement sur les coûts. Arthur Grosjean

Verena Nold, directrice de SantéSuisse, estime que rien de substantiel n’a été entrepris pour freiner les coûts de la santé. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Alerte rouge. SantéSuisse, une des deux grandes faîtières des assureurs maladie, a tiré la sonnette d’alarme mardi sur les coûts de la santé qui se développent de façon «dramatique». Elle a calculé que les dépenses médicales ont progressé, en 2021, de plus de 6% par assuré, et que la tendance est également inquiétante pour 2022 et 2023.