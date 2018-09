Un paraplégique réussit à marcher avec une électrode

Un jeune homme totalement paralysé des jambes après un accident de motoneige a réussi à marcher aux Etats-Unis avec le seul appui des bras et d'un déambulateur, grâce à l'implant d'une électrode, selon une étude américaine publiée lundi par Nature Medicine.

Spinal cord stimulation and physical therapy have helped a man #paralyzed since 2013 regain his ability to stand and walk with assistance. The results of a Mayo Clinic and #UCLA collaboration are in @NatureMedicine. https://t.co/vP3rrgtB02 pic.twitter.com/5Fxxq582jS