Sexualité: «Son désir ne répond plus au mien»

«En couple depuis environ un an, je constate que moins mon ami initie les moments intimes (tout en restant dans une moyenne correcte), moins j’ai de libido. Pourtant, j’ai toujours eu un fort appétit. On lit partout que le manque crée le désir, donc logiquement je devrais en avoir plus. En fait, je me sens blessée et de moins en moins en phase avec mon corps. Je ne me reconnais plus…»

Patricia, 28 ans

Bien analysé! En tant que sexologue, je postule que l’attente crée le rêve, donc le désir. Voilà pour la théorie. Toutefois, ce n’est pas du tout ce que vous vivez. Dans ce cadre, ce qui fait toute la différence, c’est la nature réelle de votre désir sexuel.

Si celui-ci découle principalement de l’envie d’avoir du plaisir, l’attente vous fera frissonner puis grimper aux rideaux. Si, en revanche, votre désir sexuel est alimenté par votre besoin de vous percevoir comme irrésistible aux yeux de votre partenaire, ou si une approche sexuelle constitue pour vous un signe d’amour, vous êtes vite en sous-régime affectif lors d’une baisse d’initiative de sa part. Dès lors, le fait de ne pas avoir de rapport crée une frustration, une déprime, une souffrance, voire un sentiment de rejet… toutes ces émotions vont bien plutôt éteindre qu’allumer votre flamme.

Menez l’enquête

Nous cherchons tous, dans la sexualité, différents éléments dans des proportions spécifiques à chacun: se sentir désiré( e) ou performant(e), se sentir aimé(e), se rassurer sur le lien, fusionner avec notre partenaire, obtenir un orgasme, se sentir homme. femme ou simplement vivant… voire même chercher le petit truc qui nous aidera à dormir. Selon les fonctions que l’on attribue aux câlins, le ressenti lié au manque sera différent pour chacun.

A vous de jouer. Vous pouvez vous impliquer fortement, en enquêtant sur la passivité de votre homme, ou alors tenter de changer les choses en prenant plus d’initiatives sexuelles de votre côté. Et que le printemps revienne en force!

FIN D’UN MYTHE On croit souvent les hommes demandeurs insatiables de sexe durant toute leur vie. Or, selon une vaste méta-étude de l’Université du Kentucky, ce sont ces messieurs qui tendraient à se désintéresser en premier de la bagatelle au sein d’une relation à long terme.



L’AMANT Il arrive. Le premier robot sexuel mâle débarquera l’année prochaine. Fabriqué par Real-Botix, il se prénomme Henry et a l’allure d’un Ken avachi sur le canapé. A la différence qu’Henry est capable de parler, possède plusieurs pénis en silicone interchangeables et coûte 12 000 francs.



FACE CAMÉRA Le point commun entre Sandra Bullock et Cate Blanchett? Elles disent pratiquer le pénis facial. Mais gare, rien de sexuel ici. Il s’agit d’un traitement dermato pour le visage très à la mode, requérant l’action d’un outil de forme allongée sur l’épiderme. D’où son surnom… équivoque

