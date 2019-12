Pourquoi tombe-t-on plus souvent malade quand il fait froid?

Alors que les jours raccourcissent et que les températures vont bientôt plonger pour les cinq prochains mois, chacun se demande à quelle sauce il va être mangé cet hiver. Une petite gastro en novembre? Une angine en décembre? Une grippe carabinée en janvier? Ou les trois à la fois? Chaque hiver, ces infections caracolent en tête des motifs de consultation médicale les plus fréquents. Mais pourquoi nous touchent-elles plus souvent l’hiver?

Le «coup de froid», une légende urbaine

«J’ai pris froid», «je suis sorti avec les cheveux mouillés»... Quand une infection nous tombe dessus, le coupable est vite trouvé: le froid. «C’est une légende urbaine», énonce d’emblée le Dr Matthieu Calafiore, médecin généraliste et maître de conférences à l’université de Lille. Grippe, rhino-pharyngite, angine virale, bronchite aiguë, bronchiolite... «Toutes ces maladies respiratoires sont provoquées par des virus, le froid n’est pas un vecteur de transmission», insiste le médecin. Quant à la gastro-entérite, il s’agit d’une inflammation elle aussi due à des virus appelés rotavirus et norovirus.

Été comme hiver, les virus sont partout autour de nous. Il en existe une multitude (plus de 200) capables de nous clouer au lit. «Des virus, il y en a toute l’année, même si certains, comme des virus de la grippe, ont besoin de conditions environnementales spécifiques», précise encore le médecin. Si l’on disposait de lunettes équipées d’une super loupe, on pourrait voir ces pathogènes 100.000 fois plus petits qu’une tête d’épingle. Certains se baladent en suspension dans l’air quand d’autres préfèrent le confort d’une table à manger ou d’un clavier d’ordinateur. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi ils sont plus féroces l’hiver que l’été.

Promiscuité

«La principale raison est que l’hiver, nous passons le plus clair de notre temps dans des espaces clos avec une certaine promiscuité», explique le Dr Calafiore. La concentration de personnes dans des pièces confinées et peu ventilées augmente alors inévitablement le risque de croiser ces virus, surtout lorsqu’une personne malade occupe une pièce fermée et non régulièrement aérée. Les boutons de la machine à café au bureau et les rames du métro deviennent alors les lieux de résidence privilégiés de nos hôtes indésirables.

Il existe trois types de contamination: par les microgouttelettes pleines de virus émises lorsqu’on tousse, qu’on éternue ou qu’on postillonne; par le contact direct avec une personne infectée (bisous, serrage de main) ou bien par le fait de toucher des objets préalablement contaminés par une personne malade (poignées de portes, boutons d’ascenseur, téléphone...). En outre, des études ont montré que dans les grandes villes, la pollution augmente le risque de contracter ces maladies virales.

Le froid indirectement impliqué

Toutefois, il n’est pas possible de dédouaner complètement le froid. Indirectement, il facilite la pénétration des virus respiratoires dans nos organismes. «Dans nos régions, l’air est plutôt sec l’hiver. Cela assèche la muqueuse qui devient plus vulnérable face aux virus», explique le Pr Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et directeur du Centre national de référence sur la grippe. «C’est un peu le principe du climatiseur à l’envers. L’air qui entre dans notre nez doit être réchauffé avant d’arriver à nos poumons. Cela se fait grâce à des échanges d’eau au niveau de la muqueuse, ce qui explique qu’elle s’assèche», poursuit le spécialiste des virus.

Autre raison qui explique l’exacerbation des infections l’hiver: lorsqu’il fait très froid, notre corps va distribuer le sang aux organes au détriment des extrémités (pieds, mains, nez, oreilles). «Ils refroidissent, ce qui ralentit la vitesse de la réponse immunitaire innée dans la lutte contre les virus», souligne le Pr Lina.

En revanche, le pic de gastro-entérites reste plus mystérieux. «Le principal facteur identifié est la promiscuité», indique le virologue. «L’hiver, l’hygiène des jeunes enfants est plus complexe, ils gardent leur couche plus longtemps et les parents se contaminent très facilement s’ils ne se lavent pas correctement les mains.»

Quelques conseils

Point de remèdes magiques pour se prémunir contre ces virus. Sur son site Internet, le ministère de la Santé rappelle les éternels gestes qui «marchent»: éternuer dans son coude, se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter tout de suite après usage, porter un masque jetable, limiter les contacts directs ou via les objets et aérer son logement au moins 10 minutes par jour.

Mieux vaut éviter également les contacts avec une personne malade ou avec des objets qu’elle a utilisés. Et mieux vaut ne pas se toucher le nez, les yeux et la bouche, qui sont des portes d’entrée pour les virus et les bactéries. «Il faut veiller à dormir suffisamment et faire attention à son alimentation», ajoute le Dr Calafiore. Rien de nouveau donc.

Ultime conseil: il existe un vaccin contre la grippe. Il doit être refait chaque année car les souches virales qui circulent changent d’une année à l’autre. Il ne fonctionne pas de façon optimale à chaque fois car sa composition est le fruit de projections qui peuvent échouer, mais faute de mieux, il reste bénéfique.

Enfin, si par malheur vous attrapez l’un ou l’autre de ces virus, il ne sert à rien de se jeter sur les antibiotiques. Ces médicaments qui visent les bactéries ne peuvent rien contre les virus.