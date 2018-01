Mon fils de 16 ans dort 7 h par nuit. Est-ce dangereux?

Votre fils devrait dans l’idéal dormir neuf heures par nuit (+/- une heure). Une étude conduite à Genève montre pourtant que les jeunes de 16 à 17 ans dorment, en semaine, en moyenne 7 h 30. En dessous de 7 h, il existe un risque pour la santé.

Le sommeil participe à la maturation du cerveau et joue un rôle important dans la qualité des connexions entre les neurones. En diminuant les heures de sommeil, on augmente l’impulsivité, la difficulté à prendre des décisions et, sur le plan physique, les risques d’obésité à l’âge adulte. Les jeunes qui ne dorment pas assez souffrent aussi de fatigue, de somnolence, de difficultés de concentration et d’attention.

Le manque de sommeil des adolescents s’explique par deux phénomènes principaux. Ils ont tout d’abord une horloge biologique naturellement décalée par rapport aux adultes, qui perturbe leur endormissement. Par ailleurs, ils utilisent de plus en plus les écrans le soir qui émettent de la lumière bleue qui perturbe la régulation de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Ajoutons à cela qu’ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et autres jeux en ligne, ce qui augmente leur niveau de vigilance.

Pour assurer de bonnes nuits de sommeil aux adolescents, il faudrait essayer d’adopter le concept du «3 fois 9». À savoir dormir 9 h, diminuer l’utilisation des écrans après 9 h du soir et commencer l’école à 9 h du matin. À ce sujet, une étude est en cours à l’Université de Genève, pour connaître les avis des étudiants, parents et professeurs sur ce sujet. Pour votre fils, nous vous recommandons pour commencer de lui expliquer les difficultés qui peuvent découler du manque de sommeil et de lui donner quelques consignes concernant les écrans. Ces règles simples permettent en moyenne de faire gagner vingt minutes de sommeil aux adolescents. (TDG)