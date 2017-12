Mon bébé a de la fièvre et de la difficulté à respirer

Il s’agit probablement d’une bronchiolite. Cette infection respiratoire touche les bronches les plus fines (bronchioles). Différents virus peuvent causer une bronchiolite; le plus connu est le virus respiratoire syncytial. Ce virus est très contagieux et il occasionne de mini-épidémies en hiver. La bronchiolite affecte principalement les nourrissons car une petite quantité de sécrétions suffit à obstruer leurs minuscules bronchioles. De plus, avec le nez bouché, ils n’arrivent plus à respirer, téter et avaler en même temps.

Malheureusement, il n’existe pas de médicaments dirigés directement contre la bronchiolite. Il est inutile d’administrer des antibiotiques puisqu’ils sont inefficaces contre les infections virales. Pour aider votre bébé à respirer, débouchez-lui le nez régulièrement. Utilisez à volonté du sérum physiologique pour rincer soigneusement son nez, puis aspirez ses sécrétions à l’aide d’un mouche-bébé. Si le sérum physiologique ne suffit pas, vous pouvez utiliser des gouttes de décongestionnant nasal adapté à l’âge de votre bébé. Si l’air de la chambre est trop sec, vous pouvez utiliser un humidificateur. Si votre enfant supporte mal sa fièvre, administrez-lui du paracétamol. Répartissez sa quantité quotidienne de lait en plusieurs petits repas. Enfin, lavez-vous soigneusement les mains ou utilisez du gel désinfectant pour prévenir la transmission du virus.

Si la respiration de votre bébé devient rapide et sifflante, que ses muscles se creusent entre les côtes et sous le cou, que ses lèvres deviennent bleues et qu’il se fatigue vite, consultez rapidement un pédiatre. Veillez à ce qu’il mange au minimum la moitié de sa quantité habituelle. Il est parfois nécessaire d’hospitaliser votre enfant et de lui administrer de l’oxygène. La bronchiolite guérit en quelques jours (TDG)