Les Urgences du 144 déménagent à Belle-Idée

Dans le quartier de la Jonction, un immeuble résidentiel accueille un locataire pas comme les autres. Au rez-de-chaussée, une porte anodine cache les bureaux d’un rouage essentiel du Service des urgences de l’Hôpital: la centrale 144. À la place du salon, une salle tamisée dans laquelle, pour passer entre les outils informatiques, il faut se faufiler. Des régulateurs en uniforme, casque sur les oreilles, répondent au téléphone et gèrent une flotte d’ambulances. Un écran montre une situation critique: sur les quinze ambulances d’urgence du canton, il n’en reste qu’une de disponible.

«Quand il y a une détresse vitale, on se fixe nonante secondes entre l’appel et l’engagement de moyens (ndlr: l’envoi d’une ambulance, du SMUR ou de l’hélicoptère des HUG par exemple)», indique Florent Guiche, responsable opérationnel du 144, au milieu de ses troupes.

La scène résume bien la situation: face à la croissance démographique à Genève, le 144 se sent démuni et à l’étroit.

Démuni? «Il nous manque une ambulance deux fois par jour en moyenne», pointe Robert Larribau, le médecin responsable des Urgences santé 144. «C’est politique: il en manque car les subventionnements manquent», estime-t-il.

Les cinq entreprises privées d’ambulanciers (le SIS et les pompiers de l’Aéroport ont aussi de tels véhicules) sont incitées à en mettre à disposition un nombre limité pour des questions financières.

À l’étroit? Plus pour longtemps: les 19 salariés des HUG quitteront en mai leur local actuel de 200 m2 pour des bureaux quatre fois plus grands dans les anciennes cuisines de l’Hôpital sur le site de Belle-Idée. Une infrastructure qui doit leur permettre de faire face aux sollicitations toujours plus nombreuses. Et aux crises.

L’an dernier, 69 000 personnes ont tapé le 144, près de 10 000 de plus par an en à peine une décennie. En 2017, quelque 32 000 ambulances (près d’une pour deux appels) ont été dépêchées sur place, contre moins de 20 000 dix ans plus tôt. En tout, l’an dernier, ce sont quelque 200 000 appels, entrants et sortants, qui ont été enregistrés dans l’appartement de la Jonction. C’est que les régulateurs supervisent également le suivi d’une opération de secours, de la gestion des ambulances à la préparation des prises en charge à l’Hôpital.

Le 144 travaille dans cet appartement depuis 2003 mais ses outils ont bien évolué depuis. Son système informatique - couplé avec celui de la police - géolocalise tout appel depuis un fixe, mais pas depuis un portable. Il propose aussi un véhicule d’intervention automatiquement, en fonction des disponibilités et de la situation géographique. Quand il manque une ambulance, le système met les équipes en relation avec d’autres relais, un médecin ambulant par exemple. «On gère une flotte de véhicules, comme une tour de contrôle gère des avions», estime Florent Guiche.

La moyenne d’âge des gens qui appellent? 64 ans. C’est entre 11 h et midi et en soirée que les téléphones sonnent le plus souvent. Le mardi est traditionnellement un jour chargé (le début de semaine ne pèserait pas seulement sur le moral). Le vendredi soir et le samedi, dans la nuit, sont autant de pics. Un minimum de trois régulateurs doivent être prêts à répondre, 24 heures sur 24, toute l’année. (TDG)