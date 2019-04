La ménopause, comment on en a fait une maladie

Témoignages

Jeanne, 50 ans



«Je n’ai déjà presque plus de règles depuis que je porte un stérilet à hormones, donc je n’ai pas vraiment pu me fier à l’évolution de mon cycle pour voir arriver la ménopause. Par contre, j’ai eu des bouffées de chaleur. Les fameuses bouffées de chaleur! C’est arrivé vers 48 ans et ça a duré environ six mois, de manière assez régulière. C’est désagréable sur le moment, on aimerait pouvoir enlever sa peau, mais on ne peut rien faire. Ça m’arrive encore mais rarement. Je ne peux pas dire que ce soit très handicapant. Quand ça a commencé, je me suis dit: Voilà, c’est le moment, il faut que je me prépare gentiment. Sans plus. L’idée de perdre ma fertilité ne me dérange pas. J’ai eu ce sentiment, vers 42 ans, lorsque mon gynécologue m’a proposé de me ligaturer les trompes. À ce moment-là, ça m’a heurtée, même si je n’avais plus de projet d’enfants. Aujourd’hui, mes enfants sont adultes, je sais que je n’en ferai plus et ça me va, je suis prête. Je ne m’en soucie pas plus que ça. Je n’aimerais simplement pas trop pâtir des effets de la ménopause, prendre du poids notamment. Si ça devait être le cas, j’agirai en prenant des hormones».



Rebecca, 58 ans



«La ménopause? Ça ne représente rien pour moi. Je suis surtout très contente de ne plus avoir mes règles, de ne plus avoir à subir les douleurs qui vont avec. Chez moi, ça a commencé très progressivement, avec des règles de moins en moins régulières. Après 50 ans, mon cycle est devenu assez chaotique. Et puis, j’ai commencé à avoir des bouffées de chaleur qui surgissaient, comme ça, un peu n’importe où, n’importe quand, alors j’ai pris des médicaments à base de plantes qui m’ont soulagé un temps. Heureusement, car je trouvais ça assez désagréable, cette sensation de devenir moite. Je ne me sentais physiquement pas bien et, en plus, mal à l’aise, car j’avais l’impression, lorsque ça arrivait en séance de travail par exemple, que tout le monde autour de moi le remarquait. Et puis, comme les plantes n’ont plus fait effet, je me suis tournée vers les hormones et ça me va très bien. Je suis consciente de vieillir, et voilà, c’est comme ça. Je ne me sens pas moins femme pour autant, peut-être parce que je n’ai jamais eu d’enfant et que je n’en ai jamais désiré».