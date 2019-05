L'«accoucheur» se bat contre les césariennes évitables

C’est à Poitiers, où il était chef de clinique, qu’il a commencé à réfléchir aux mécanismes de l’accouchement. Le Dr David Desseauve découvre alors comment le simple fait de repositionner la mère - en réorientant ses cuisses, par exemple - peut aider un bébé qui ne progresse pas à s’engager dans le bassin. L’Hôpital de Poitiers où, soit dit en passant, le taux de césariennes est de 14%, contre 32% en Suisse.

Aujourd’hui médecin associé au Département femme-mère-enfant du CHUV, ce jeune obstétricien essaie d’objectiver les manœuvres auxquelles il a eu recours dans l’espoir de trouver un moyen simple de faciliter les naissances par voie basse pendant les accouchements laborieux.

Tout est dans le bassin

«Je pense aux cas suivants: la dilatation est complète, le travail est normal, la mère et le bébé vont bien mais soudain, ça se bloque. L’accouchement se prolonge et le bébé ne s’engage pas dans le bassin. La césarienne apparaît alors souvent comme LA solution. C’est simple, sûr et efficace. La contrepartie, c’est que les médecins se posent moins de questions.» Il explique son hypothèse. «Le bon positionnement du bassin est probablement l’une des clés permettant d’améliorer la contraction utérine et de faciliter la progression. C’est ce qu’on va essayer de mesurer.»

Encore faudrait-il mieux connaître les mécanismes de l’accouchement. David Desseauve relance ainsi la recherche en biomécaniques obstétricales, un domaine figé où les connaissances datent d’une centaine d’années. Son but ultime: fournir un catalogue de postures optimales. «Je me suis rendu compte que repositionner la femme, ça marche dans un bon nombre de cas. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment. Il est temps de le déterminer de manière scientifique et individualisée.»

Voilà dix ans que le spécialiste planche sur le sujet. Il peut désormais passer la vitesse supérieure: son équipe vient de recevoir le prix scientifique de la Fondation Leenaards (700'000 francs pour trois ans), assorti d’une bourse du CHUV (180'000 fr.).

Le Swiss BioMotion Lab de l’hôpital vaudois et le Laboratoire de traitement des signaux de l’EPFL collaborent à ces recherches. Pour mesurer la position du bassin et les contractions de l’utérus, la piste des électrodes - utilisées chez les sportifs pour connaître l’activité des muscles - est explorée. Et pour apprécier la position de la tête du bébé, ce sont les images issues de l’échographie qui entrent en jeu.

«Pas banaliser la césarienne»

«Dans deux ans, je pense qu’on aura une méthodologie solide et qu’on lancera la phase de tests», annonce David Desseauve. Il estime qu’à peu près 20% des césariennes en urgence sont faites à cause d’un défaut d’inclinaison du bassin et pourraient donc être évitées. «On sait que les enfants nés par césarienne ont plus de complications respiratoires à la naissance et que le risque de thrombose chez la maman est plus élevé, rappelle-t-il. Il ne faut pas banaliser le geste chirurgical d’ouvrir un ventre. Si je le fais, c’est que j’ai une bonne raison!» (Tribune de Genève)