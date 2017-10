J’ai une diarrhée, dois-je consulter un médecin?

La diarrhée est un sujet parfois tabou. Elle touche pourtant beaucoup de monde, notamment en hiver. Il faut tout d’abord distinguer les diarrhées aiguës, qui vont durer moins de trois semaines et qui sont généralement autorésolutives, des diarrhées chroniques, qui durent plus de trois semaines.

La diarrhée aiguë est généralement provoquée par une bactérie ou un virus. Si le patient ne présente pas d’autre symptôme que la diarrhée, par exemple une forte fièvre, du sang dans les selles ou une perte de poids supérieure à 10 à 15% de son poids de forme, l’épisode de diarrhée devrait se résorber seul. La personne malade doit uniquement s’hydrater, idéalement en buvant du bouillon, pour maintenir une circulation sanguine adéquate. Elle peut éventuellement prendre un médicament qui bloque les contractions du colon, vendu sans ordonnance dans les pharmacies. Toutefois, ce type de médicament ne doit absolument pas être pris en cas de diarrhée fébrile, car il peut provoquer une dilatation du colon et, dans de rares cas, une perforation. Il convient donc d’être prudent. S’il le souhaite, le patient peut également prendre une levure, appelée saccharomyces boulardii, seul agent ayant montré scientifiquement une efficacité dans la prévention et le traitement des diarrhées. Par contre, malgré la croyance populaire, il ne sert à rien de manger des yaourts après un épisode de diarrhée. En cas de diarrhées chroniques, il convient de consulter son médecin traitant. En effet, ces diarrhées sont souvent le signe de pathologies sous jacentes, qui peuvent être pancréatiques, grêles, biliaires, coliques ou tumorales. Le médecin fera un premier bilan et au besoin orientera le patient vers un gastro-entérologue. Celui-ci prescrira des examens complémentaires, pour essayer de déterminer la cause de ces diarrhées. (TDG)