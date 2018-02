J’ai 83 ans. Les jeux vidéo sont-ils bons pour ma santé?

Des études s’intéressent régulièrement à l’effet que les jeux vidéo peuvent avoir sur la santé mentale des personnes âgées. Cette question fait l’objet de nombreux débats et les résultats des dernières études semblent mettre en avant le côté bénéfique des jeux vidéo.

Les jeux vidéo de stratégie amélioreraient ainsi les capacités de mémoire de travail, c’est-à-dire la mémoire à court terme. Ils renforceraient par exemple la faculté d’enregistrer un numéro de téléphone, le temps de le composer. Par ailleurs, les jeux de raisonnement et d’élaboration permettraient de développer de meilleures stratégies face à la résolution d’un problème. Les jeux d’action optimiseraient, eux, les réflexes et la sensation de bien-être. Quant aux exergames – ces jeux qui combinent à la fois une stimulation cognitive et une dépense énergétique physique – ils amélioreraient l’endurance, les performances cognitives et la vitesse de traitement de l’information. Ils permettraient également de réduire les syndromes dépressifs. Enfin, les jeux dits «sérieux», c’est-à-dire adaptés à des usages médicaux, éducatifs ou d’apprentissage, sont mieux connus. Ils améliorent sans conteste les capacités de réflexion et la résolution de problèmes.

Les jeux vidéo peuvent donc avoir des effets bénéfiques sur la santé des personnes âgées. Il ne faut toutefois pas croire que ces bienfaits sont inhérents à tous les jeux vidéo. Il faut les choisir soigneusement, en sélectionnant par exemple des jeux de sport ou de réflexion. D’autre part, il faut s’assurer que la personne ne passe pas trop de temps devant son écran et qu’elle ne se replie pas sur elle-même à cause des jeux vidéo. La pratique de ces jeux devrait toujours être associée à des activités de loisirs plus traditionnelles, telles que les promenades, la natation, les sorties au cinéma, au théâtre, les jeux de cartes, etc., qui ont fait leurs preuves en matière de bien-être chez les personnes âgées.

(TDG)