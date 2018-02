Comment l’hôpital lave plus blanc que blanc

De l’extérieur, à travers les vitres, on devine des blouses blanches. Elles sont en hauteur, on ne voit pas qu’elles sont attachées sur un rail au plafond. Elles défilent lentement. On dirait qu’elles volent, on dirait des fantômes. Le site de Belle-Idée est réputé pour sa verdure accueillante. Ici, on croirait qu’il est hanté.

À l’intérieur, c’est l’usine. Une usine qui tourne autour de deux tunnels de lavage en forme de locomotives. La cadence est infernale et bruyante, on est au cœur de la blanchisserie des HUG.

Des blouses, pantalons ou alèses sont déversés de gros sacs bleus dans la machine, happés par son écoutille circulaire. Le textile tombe dans le premier des quinze compartiments du tunnel de lavage. Il y restera trente minutes, deux par compartiment, avant d’être craché dans une presse. Une pression de quarante bars transforme le textile en galettes. Tout va très vite. Le linge sale arrive en camion par une porte. Il peut ressortir propre, sec, repassé et plié dans les deux heures par une autre porte. Les allers-retours des camions de la blanchisserie de Belle-Idée aux sites des HUG sont réguliers.

Galettes de textile



Chaque véhicule transporte des armoires à linge – chacune peut contenir 150 kg de linge. À l’entrée, la marchandise est posée sur un tapis roulant qui la monte à l’étage. Quatre collaborateurs trient les articles de linge par catégories dans des «alvéoles de tri» – des silos qui se vident automatiquement une fois remplis. Les tissus passent ensuite dans les gros sacs bleus acheminés, par rail au plafond, vers les tunnels de lavage. Avant d’y être gobés.

Les galettes de textile qui en ressortent sont acheminées par navette automatisée vers des séchoirs, dix machines en deux rangs de cinq qui semblent ne jamais s’arrêter. La mécanique est allemande, on est à mi-parcours.

Les draps de lits, trois mètres de long, sont pris en charge par une calandre. Le linge de plus petite dimension est traité par des machines. Toutes sèchent, repassent, plient et empilent avant de déposer leurs paquets sur une énième bande roulante. Direction le magasin, où le linge est préparé et conditionné en armoires à linge, celles-là mêmes qui les ont amenés à la blanchisserie et qui embarqueront dans les camions. Les blouses, chemises des patients ou pantalons qui sortent des séchoirs sont installés sur des cintres et mis sur des crochets, par cinq collaboratrices. Leur circuit les transporte vers un tunnel de finition pour un défroissage vertical.

Le bal est incessant, chaque jour de 6 h à 15 h 45. Tout ou presque est automatique, du tapis de convoyage au rail en passant par la station de dosage de lessive. Le personnel s’affaire à des tâches de contrôle, de mise en place, de tri. Il fait le lien, d’un tapis à un cintre, d’un plateau aux calandres, il conduit les camions. Des tâches répétitives que les robots ne demandent qu’à accomplir.

«On commence à se sentir à l’étroit dans ce bâtiment», indique Yoann Lemieux, cadre au sein du Service traitement et distribution du linge (STDL) des HUG. Le bâtiment de 4800 m2, construit en 1985, a été conçu pour traiter trente tonnes de linge par semaine. L’an dernier, il en était à près de 83 tonnes par semaine (75% de literie, 25% de vêtements), un chiffre en hausse constante.

Puces électroniques



Les technologies permettent d’augmenter la productivité tout en consommant moins d’énergie et d’eau. Des écrans affichent en temps réel la distribution du textile dans les points de distribution des HUG. Chaque habit est équipé d’une puce qui permet de connaître son historique, qui l’a utilisé, qui en a besoin. Un grand professeur ou une personne obèse peut ainsi retrouver son vêtement personnalisé quand bien même il est mélangé avec la masse quand il transite par Belle-Idée. Près de 60 000 vêtements, pour les collaborateurs des HUG et les patients, passent ici chaque semaine. On est dans l’une des plus grandes blanchisseries publiques de Suisse.

Une bonne centaine de personnes travaillent pour le STDL où 27 nationalités sont représentées. Les deux tiers d’entre elles sont occupées sur le site industriel de Belle-Idée et un tiers s’occupe de la distribution et des différents sites des HUG, de Cluse Roseraie à Loëx en passant par Collonge-Bellerive. Le site gère une quantité de textile croissante, ce qui ne l’empêche pas de fermer le week-end et la nuit, pour l’instant. (TDG)