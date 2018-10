Coup de chaud en 2018 pour les glaciers suisses

L'année 2018 a été une «année des extrêmes» pour les glaciers suisses qui, en dépit d'un hiver exceptionnellement enneigé, ont perdu 2,5% de leur volume en raison de la chaleur du printemps et de l'été.

Une année d’extrêmes pour les #glaciers suisses: perte d'environ 1'400'000'000 m3; le volume des glaciers a diminué de plus de 2,5 % 2017/18. Au cours des 10 dernières années, 20% de la glace restante a été perdu selon @ScnatCH https://t.co/Rbodb2Ui1O @EPFL @unil @unifr pic.twitter.com/M5Dp26qK05 — SCNAT (@ScnatCH) 16 octobre 2018

Selon un rapport publié mardi par l'Académie des sciences naturelles helvétique, 2018 constitue l'une de ces années record dont la récurrence fait que les glaciers suisses ont perdu «un cinquième de leur volume au cours de la dernière décennie».

Et pourtant, après trois années de très faible enneigement, l'hiver 2017-2018 s'annonçait plutôt propice à une bonne protection des glaciers grâce des chutes de neige exceptionnelles.

C'est en effet la couche de neige recouvrant les glaciers qui les empêche de fondre. «Jusqu'à la fin mars, il y avait encore, au-dessus de 2.000 mètres, plus de deux fois plus de neige que d'habitude» et «les hauteurs de neige étaient les plus élevées enregistrées au cours des 20 dernières années», ont ainsi noté les scientifiques.

«Jamais un tel niveau»

Mais aux chutes de neige inhabituelles de l'hiver ont répondu des températures et une sécheresse extrêmes à partir de mars. «Si l'été passé (juin-août) a été le plus chaud après 2003 et 2015, selon MétéoSuisse, la période avril-septembre a été de loin «la plus chaude jamais enregistrée» dans le pays, soulignent les experts.

A titre d'exemple, au sommet du Weissfluhjoch (2540 m) où se trouve l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, il n'y a pas eu une seule chute de neige supérieure à 1 cm entre le 17 mai et le 4 septembre. Cela ne s'était jamais produit depuis le début des relevés il y a 81 ans.

Cette chaleur, couplée à la sécheresse, »a non seulement fait fondre les quantités énormes de neige hivernale (parfois jusqu'à 5 mètres sur les glaciers) mais il a en plus fait fondre la glace.

Le total de la fonte (fonte de neige et de glace) n'a jamais atteint un tel niveau hormis au cours de l'année 2003«, a expliqué à l'AFP Matthias Huss, responsable du Réseau suisse de relevés glaciologiques (GLAMOS) qui chaque année mesure et analyse les glaciers.

«Complètement disparaître»

«2003 reste la pire année pour les glaciers mais 2018 se situe assurément dans le Top 10 des 100 dernières années, et dans le Top 3 pour certains glaciers», a-t-il estimé, ajoutant: «s'il y avait eu le niveau de chutes de neige de 2017 par exemple, 2018 aurait sans doute constitué un record absolu».

Alors que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a, la semaine passée, de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur la vitesse du réchauffement climatique, les experts suisses voient dans l'évolution de leurs glaciers l'expression même de ce qui est à l'oeuvre à l'échelle planétaire. «Le recul des glaciers est directement lié au changement climatique», déclare ainsi M. Huss.

«Les glaciers sont très sensibles aux températures élevées de l'air, et celles-ci sont clairement liées aux concentrations élevées de CO2 dans l'atmosphère», explique-t-il. Et si le réchauffement continue sur le même tempo, prévient cet expert, »de nombreux petits glaciers vont complètement disparaître« et »les plus gros glaciers vont continuer à beaucoup reculer».

Certes, dit-il enfin, «dans vingt ans, on pourra encore admirer des glaciers comme par exemple le grand glacier d'Aletsch (le plus grand glacier des Alpes, dans le Valais) mais la disparition des glaciers va continuer à s'accélérer». (afp/nxp)