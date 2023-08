Santé suisse – Un panel de médecins dresse un «top 5» des traitements superflus Une liste de procédures considérées comme excessives ou inappropriées a été transmise aux hôpitaux suisses, dont les HUG, pour lutter contre la surmédicalisation et améliorer la qualité des soins. Aurélie Toninato

Tout diagnostic ou thérapie doit représenter une valeur ajoutée pour le patient selon le smarter medicine .

Depuis quelques années, un courant baptisé smarter medicine s’invite dans les pratiques médicales suisses avec la mission de réduire les prescriptions de traitements médicaux excessifs ou inappropriés. Objectif: augmenter la qualité des soins et, intrinsèquement, diminuer les coûts de la santé.

Sa devise: less is more (moins, c’est parfois plus). Tout diagnostic ou thérapie doit représenter une valeur ajoutée pour le patient. Depuis 2014 en Suisse, des «top 5» de tests et traitements a priori futiles sont ainsi édictés dans différentes spécialisations. Un nouveau classement a été dévoilé ce mercredi pour le domaine de la médecine interne hospitalière.

La première impulsion de cette smarter medicine est venue de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Ces derniers ont lancé en 2011 le mouvement Choosing wisely (ndlr: choisir de manière éclairée) pour encourager les disciplines médicales à publier des top 5 des traitements inutiles. Ce principe a été repris en Suisse et la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) a cofondé l’association d’utilité publique Smarter medicine. Depuis, trois top 5 helvétiques en médecine interne générale ambulatoire et hospitalière ont été élaborés, auxquels s’ajoute un quatrième présenté ce mercredi.

Antibiotiques et anticoagulants

Le professeur Jean-Luc Reny, médecin-chef du Service de médecine interne générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a coordonné, sur mandat de la SSMIG, le groupe de travail qui a élaboré cette quatrième liste. Ce groupe, composé de quatre médecins suisses originaires des différentes régions linguistiques, a effectué une présélection de procédures et de traitements. Ces derniers sont épinglés parce qu’ils n’offrent qu’un bénéfice clinique limité dans une situation donnée ou que leurs risques sont considérés comme potentiellement plus élevés que leur utilité.

«Il ne faut pas imposer car il y aura toujours des exceptions. En revanche, on pourrait envisager d’instaurer des mesures pour ralentir certaines prescriptions, en exigeant du médecin une justification étayée.» Jean-Luc Reny, médecin-chef du Service de médecine interne générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

La sélection a ensuite été soumise, via un sondage, à près de 1300 médecins. Quelque 130 professionnels ont répondu, cinq recommandations ont été retenues et transmises aux hôpitaux suisses. Le panel de répondants peut sembler faible, mais Jean-Luc Reny assure qu’il est satisfaisant.

La liste comprend notamment la prescription d’antibiotiques, qui ne doivent pas être administrés aux patients hospitalisés «simplement si les marqueurs d’inflammation dans le sang sont trop élevés, sans signe d’infection». Autre exemple: l’utilisation d’anticoagulants préventifs est déconseillée lorsque le patient présente un faible risque de thrombose veineuse, et il ne devrait pas y avoir prescription à la sortie de l’hôpital de médicaments pour les troubles du sommeil ou l’agitation qui ont commencé durant l’hospitalisation.



Éduquer soignants et patients

Ces recommandations restent facultatives et leur application dépend du bon vouloir du corps médical. Sont-elles vraiment respectées sur le terrain? Jean-Luc Reny reconnaît que le monitoring précis fait défaut, même si dans certains hôpitaux, dont les HUG, des critères de suivi existent. «Désimplanter des habitudes et des traitements demande des moyens, précise-t-il. Il faut notamment mieux informer le personnel médical et lui donner le temps pour en discuter avec le patient.»

Carole Aubert, médecin à l’Hôpital de Berne et membre du groupe de travail, ajoute: «Il faut aussi mieux informer et mieux éduquer la population. Dans l’ambulatoire par exemple, 60% des généralistes confient que les demandes des patients les empêchent de réduire certains soins inappropriés, pour ne citer que le cas des somnifères ou les examens en laboratoire. Un grand nombre de patients estiment que parce qu’ils paient des assurances, ils ont droit à leur IRM.»

Pour garantir de réels effets, ne faudrait-il pas des mesures plus contraignantes plutôt que de simples recommandations? «Il ne faut pas imposer car il y aura toujours des exceptions, soutient Jean-Luc Reny. En revanche, on pourrait envisager d’instaurer des mesures pour ralentir certaines prescriptions, en exigeant du médecin une justification étayée.»

Enfin, quelles sont les répercussions concrètes de ces recommandations sur les coûts de la santé? «Le but n’est pas la réduction des coûts, mais de faire les bons choix pour des soins de qualité, et nous ne monitorons pas cet aspect, répond le médecin-chef. Toutefois, quand on augmente la qualité, on peut s’attendre à une amélioration des résultats sur le plan des coûts.»



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

